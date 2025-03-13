https://ria.ru/20250313/messendzhery-2004655268.html

Исследование показало, сколько россиян стали чаще использовать мессенджеры

Исследование показало, сколько россиян стали чаще использовать мессенджеры - РИА Новости, 13.03.2025

Исследование показало, сколько россиян стали чаще использовать мессенджеры

Каждый четвертый россиянин за последние два года стал чаще использовать мессенджеры как для личного общения, так и для решения рабочих вопросов, говорится в... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T05:19:00+03:00

2025-03-13T05:19:00+03:00

2025-03-13T05:19:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Каждый четвертый россиянин за последние два года стал чаще использовать мессенджеры как для личного общения, так и для решения рабочих вопросов, говорится в исследовании поставщика решений и сервисов в области цифровых коммуникаций edna, которое есть в распоряжении РИА Новости. "За последние два года произошли заметные изменения в использовании цифровых каналов. 26% россиян стали активнее использовать мессенджеры как для личных, так и для рабочих коммуникаций. При этом для 25% опрошенных общение в мессенджерах стало привычным и не вызывает дискомфорта", - сказано в исследовании. Оно проводилось в феврале 2025 года, в нем участвовали 2 890 человек. При этом часть респондентов признались, что устали от мессенджеров: например, каждый пятый устал от постоянного онлайн-присутствия и хочет больше времени проводить офлайн, а каждый десятый не справляется с растущим потоком сообщений. Еще 15% опрошенных отметили, что их отвлекают новости и каналы в Telegram. Около 14% пользователей выбирают общение с помощью голосовых сообщений вместо текстовых, чтобы снизить нагрузку при коммуникации. Каждый третий россиянин считает электронную почту и мессенджеры основным инструментом для решения любых вопросов. При этом столько же недовольны онлайн-общением: 15% мечтают полностью отказаться от мобильного телефона, 11% предпочитают личное общение, а 6% хотят проводить меньше времени в онлайне. Каждый пятый опрошенный практически не использует цифровые каналы для коммуникации. "Оперативность ответов также важна для комфорта: 18% респондентов отметили, что для них критично быстрое получение ответа от собеседника. Интересно, что мнения по поводу формата сообщений разделились: 18% россиян хотят заменить голосовые сообщения на текст, а 12% предпочитают обратное - больше голосовых и меньше текста", - отмечается в исследовании. Пятая часть участников исследования признались, что хотели бы иметь отдельный мессенджер для рабочих коммуникаций - по их мнению, это помогло бы разграничить личное и профессиональное пространство. Еще 17% мечтают о функции автоматического отключения рабочих коммуникаций в нерабочее время, а 15% хотели бы установить лимит на количество входящих сообщений.

https://ria.ru/20250301/moshennichestvo-2002390290.html

https://ria.ru/20250221/mvd-2000823550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, telegram