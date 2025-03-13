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Замглавы МЧС Курской области Припуту сняли с должности после проверки - РИА Новости, 13.03.2025
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13:33 13.03.2025 (обновлено: 13:34 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/mchs-2004735758.html
Замглавы МЧС Курской области Припуту сняли с должности после проверки
Замглавы МЧС Курской области Припуту сняли с должности после проверки - РИА Новости, 13.03.2025
Замглавы МЧС Курской области Припуту сняли с должности после проверки
Заместителя начальника Главного управления МЧС по Курской области полковника Леонида Припуту, отвечавшего за вопросы гражданской обороны, сняли с должности... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T13:33:00+03:00
2025-03-13T13:34:00+03:00
происшествия
курская область
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Заместителя начальника Главного управления МЧС по Курской области полковника Леонида Припуту, отвечавшего за вопросы гражданской обороны, сняли с должности после инспекторской проверки, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.&quot;Причиной снятия с должности Припуты могло стать неудовлетворительное состояние защитных сооружений, в том числе убежищ, выявленное в ходе инспекторской проверки после вторжения сил ВСУ на территорию региона&quot;, — заявил собеседник агентства.Бывший замначальника курского МЧС значится в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия из-за коррупции. Его уволили 24 февраля, основания освобождения от должности на сайте не указываются.По словам собеседника агентства, Припута мог иметь отношение к так называемым "зубам дракона".У РИА Новости пока нет официального комментария регионального главка МЧС.Накануне МВД сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве на 156 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для укреплений в Курской области. Подозреваемые — Корпорация развития региона и еще две коммерческие организации.Как подчеркивал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, правоохранительные органы продолжают разбираться с хищениями бюджетных средств при строительстве укреплений в приграничье.Ранее Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его заместителей, а также некоторых других коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в Курской области, следует из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
https://ria.ru/20250306/moskva-2003503571.html
https://ria.ru/20250310/brjansk-2004046594.html
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происшествия, курская область
Происшествия, Курская область

Замглавы МЧС Курской области Припуту сняли с должности после проверки

© Фото : Курский ГАУ/ВКонтактеЛеонид Припута
Леонид Припута - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Курский ГАУ/ВКонтакте
Леонид Припута. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Заместителя начальника Главного управления МЧС по Курской области полковника Леонида Припуту, отвечавшего за вопросы гражданской обороны, сняли с должности после инспекторской проверки, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«

"Причиной снятия с должности Припуты могло стать неудовлетворительное состояние защитных сооружений, в том числе убежищ, выявленное в ходе инспекторской проверки после вторжения сил ВСУ на территорию региона", — заявил собеседник агентства.

Бывший замначальника курского МЧС значится в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия из-за коррупции. Его уволили 24 февраля, основания освобождения от должности на сайте не указываются.
По словам собеседника агентства, Припута мог иметь отношение к так называемым "зубам дракона".
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У РИА Новости пока нет официального комментария регионального главка МЧС.
Накануне МВД сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве на 156 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для укреплений в Курской области. Подозреваемые — Корпорация развития региона и еще две коммерческие организации.
Как подчеркивал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, правоохранительные органы продолжают разбираться с хищениями бюджетных средств при строительстве укреплений в приграничье.
Ранее Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его заместителей, а также некоторых других коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в Курской области, следует из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
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