Замглавы МЧС Курской области Припуту сняли с должности после проверки
Леонид Припута. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Заместителя начальника Главного управления МЧС по Курской области полковника Леонида Припуту, отвечавшего за вопросы гражданской обороны, сняли с должности после инспекторской проверки, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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"Причиной снятия с должности Припуты могло стать неудовлетворительное состояние защитных сооружений, в том числе убежищ, выявленное в ходе инспекторской проверки после вторжения сил ВСУ на территорию региона", — заявил собеседник агентства.
Бывший замначальника курского МЧС значится в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия из-за коррупции. Его уволили 24 февраля, основания освобождения от должности на сайте не указываются.
По словам собеседника агентства, Припута мог иметь отношение к так называемым "зубам дракона".
У РИА Новости пока нет официального комментария регионального главка МЧС.
Накануне МВД сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве на 156 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для укреплений в Курской области. Подозреваемые — Корпорация развития региона и еще две коммерческие организации.
Как подчеркивал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, правоохранительные органы продолжают разбираться с хищениями бюджетных средств при строительстве укреплений в приграничье.
Ранее Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его заместителей, а также некоторых других коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в Курской области, следует из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.