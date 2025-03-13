https://ria.ru/20250313/mchs-2004735758.html

Замглавы МЧС Курской области Припуту сняли с должности после проверки

Замглавы МЧС Курской области Припуту сняли с должности после проверки - РИА Новости, 13.03.2025

Замглавы МЧС Курской области Припуту сняли с должности после проверки

Заместителя начальника Главного управления МЧС по Курской области полковника Леонида Припуту, отвечавшего за вопросы гражданской обороны, сняли с должности... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T13:33:00+03:00

2025-03-13T13:33:00+03:00

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происшествия

курская область

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Заместителя начальника Главного управления МЧС по Курской области полковника Леонида Припуту, отвечавшего за вопросы гражданской обороны, сняли с должности после инспекторской проверки, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Причиной снятия с должности Припуты могло стать неудовлетворительное состояние защитных сооружений, в том числе убежищ, выявленное в ходе инспекторской проверки после вторжения сил ВСУ на территорию региона", — заявил собеседник агентства.Бывший замначальника курского МЧС значится в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия из-за коррупции. Его уволили 24 февраля, основания освобождения от должности на сайте не указываются.По словам собеседника агентства, Припута мог иметь отношение к так называемым "зубам дракона".У РИА Новости пока нет официального комментария регионального главка МЧС.Накануне МВД сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве на 156 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для укреплений в Курской области. Подозреваемые — Корпорация развития региона и еще две коммерческие организации.Как подчеркивал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, правоохранительные органы продолжают разбираться с хищениями бюджетных средств при строительстве укреплений в приграничье.Ранее Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его заместителей, а также некоторых других коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в Курской области, следует из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

https://ria.ru/20250306/moskva-2003503571.html

https://ria.ru/20250310/brjansk-2004046594.html

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происшествия, курская область