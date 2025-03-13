https://ria.ru/20250313/mchs-2004727390.html

В Москве потушили пожар на кровле административного здания ТЭЦ

В Москве потушили пожар на кровле административного здания ТЭЦ - РИА Новости, 13.03.2025

В Москве потушили пожар на кровле административного здания ТЭЦ

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пожар на кровле административного здания ТЭЦ на северо-западе Москвы потушен, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T12:57:00+03:00

2025-03-13T12:57:00+03:00

2025-03-13T12:58:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004741688_8:0:1274:712_1920x0_80_0_0_4b88b0c563303eaacdf646534993c816.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пожар на кровле административного здания ТЭЦ на северо-западе Москвы потушен, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России."Принятыми мерами пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250313/tets--2004720854.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия