Рейтинг@Mail.ru
В Москве потушили пожар на кровле административного здания ТЭЦ - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 13.03.2025 (обновлено: 12:58 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/mchs-2004727390.html
В Москве потушили пожар на кровле административного здания ТЭЦ
В Москве потушили пожар на кровле административного здания ТЭЦ - РИА Новости, 13.03.2025
В Москве потушили пожар на кровле административного здания ТЭЦ
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пожар на кровле административного здания ТЭЦ на северо-западе Москвы потушен, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:57:00+03:00
2025-03-13T12:58:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004741688_8:0:1274:712_1920x0_80_0_0_4b88b0c563303eaacdf646534993c816.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пожар на кровле административного здания ТЭЦ на северо-западе Москвы потушен, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России."Принятыми мерами пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250313/tets--2004720854.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004741688_290:0:1239:712_1920x0_80_0_0_1595028d6bf8e5286cb8443ac35cab3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Россия
В Москве потушили пожар на кровле административного здания ТЭЦ

На северо-западе Москвы потушили пожар на кровле административного здания ТЭЦ

© РИА НовостиВозгорание кровли неэксплуатируемого здания на Хорошевской улице в Москве
Возгорание кровли неэксплуатируемого здания на Хорошевской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости
Возгорание кровли неэксплуатируемого здания на Хорошевской улице в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пожар на кровле административного здания ТЭЦ на северо-западе Москвы потушен, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России.
"Принятыми мерами пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
Возгорание кровли неэксплуатируемого здания на Хорошевской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Названа возможная причина пожара в здании ТЭЦ-16 в Москве
12:40
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала