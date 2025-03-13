https://ria.ru/20250313/mchs-2004727390.html
В Москве потушили пожар на кровле административного здания ТЭЦ
В Москве потушили пожар на кровле административного здания ТЭЦ - РИА Новости, 13.03.2025
В Москве потушили пожар на кровле административного здания ТЭЦ
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пожар на кровле административного здания ТЭЦ на северо-западе Москвы потушен, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:57:00+03:00
2025-03-13T12:57:00+03:00
2025-03-13T12:58:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004741688_8:0:1274:712_1920x0_80_0_0_4b88b0c563303eaacdf646534993c816.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пожар на кровле административного здания ТЭЦ на северо-западе Москвы потушен, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России."Принятыми мерами пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250313/tets--2004720854.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004741688_290:0:1239:712_1920x0_80_0_0_1595028d6bf8e5286cb8443ac35cab3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Россия
В Москве потушили пожар на кровле административного здания ТЭЦ
На северо-западе Москвы потушили пожар на кровле административного здания ТЭЦ