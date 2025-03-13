https://ria.ru/20250313/mchs-2004704007.html

МЧС эвакуировало более 90 жителей Суджанского района

МЧС эвакуировало более 90 жителей Суджанского района - РИА Новости, 13.03.2025

МЧС эвакуировало более 90 жителей Суджанского района

Сотрудники МЧС РФ эвакуировали более 90 жителей Суджанского района Курской области, большая часть которых – пожилые люди, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T11:28:00+03:00

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2025-03-13T11:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

суджанский район

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ эвакуировали более 90 жителей Суджанского района Курской области, большая часть которых – пожилые люди, сообщает пресс-служба ведомства. "Сотрудники МЧС России совместно с Вооруженными силами РФ, добровольцами и волонтерами проводят эвакуацию жителей Суджанского района Курской области. Всего уже вывезено более 90 человек. В основном это пожилые люди, на оккупированной территории они находились 7 месяцев", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, сейчас их доставляют в пункты временного размещения, где им оказывается медицинская, психологическая помощь. Также им восстанавливают утраченные документы и оформляют все положенные выплаты. Сотрудники МЧС России на автобусах вывозят людей из опасной зоны и оказывают всестороннюю поддержку пострадавшему населению. Все мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО.

https://ria.ru/20250313/sudzha-2004644540.html

россия

суджанский район

курская область

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россия, суджанский район, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)