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МЧС эвакуировало более 90 жителей Суджанского района
МЧС эвакуировало более 90 жителей Суджанского района - РИА Новости, 13.03.2025
МЧС эвакуировало более 90 жителей Суджанского района
Сотрудники МЧС РФ эвакуировали более 90 жителей Суджанского района Курской области, большая часть которых – пожилые люди, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T11:28:00+03:00
2025-03-13T11:28:00+03:00
2025-03-13T11:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
суджанский район
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ эвакуировали более 90 жителей Суджанского района Курской области, большая часть которых – пожилые люди, сообщает пресс-служба ведомства. "Сотрудники МЧС России совместно с Вооруженными силами РФ, добровольцами и волонтерами проводят эвакуацию жителей Суджанского района Курской области. Всего уже вывезено более 90 человек. В основном это пожилые люди, на оккупированной территории они находились 7 месяцев", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, сейчас их доставляют в пункты временного размещения, где им оказывается медицинская, психологическая помощь. Также им восстанавливают утраченные документы и оформляют все положенные выплаты. Сотрудники МЧС России на автобусах вывозят людей из опасной зоны и оказывают всестороннюю поддержку пострадавшему населению. Все мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО.
https://ria.ru/20250313/sudzha-2004644540.html
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россия, суджанский район, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджанский район, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС эвакуировало более 90 жителей Суджанского района
Сотрудники МЧС эвакуировали более 90 жителей Суджанского района Курской области