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WSJ узнала о тайном посещении Маском Агентства национальной безопасности
WSJ узнала о тайном посещении Маском Агентства национальной безопасности - РИА Новости, 13.03.2025
WSJ узнала о тайном посещении Маском Агентства национальной безопасности
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск посетил в среду Агентство национальной безопасности США, во время визита обсуждались сокращения сотрудников... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T21:12:00+03:00
2025-03-13T21:12:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск посетил в среду Агентство национальной безопасности США, во время визита обсуждались сокращения сотрудников и деятельность ведомства, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на несколько американских чиновников. По данным издания, обсуждения во время визита, о которых раньше не сообщалось, сосредоточились на сокращении сотрудников и деятельности ведомства. Один из неназванных чиновников назвал разговор Маска с руководством агентства "позитивным". "Маск посетил в среду Агентство национальной безопасности США, встречаясь с руководством", - заявили изданию бывшие и нынешние американские чиновники. Как добавил изданию один из неназванных чиновников, остается неясным, спрашивал ли Маск о конкретных разведывательных или военных операциях агентства. Визит состоялся за день до крайнего срока для федеральных агентств представить планы реорганизации. Неназванный представитель Агентства национальной безопасности подтвердил встречу предпринимателя с директором агентства, генералом Тимоти Хофом. "Встречи с ключевыми советниками гарантируют, что у нас совпадают позиции", - цитирует газета заявление представителя агентства. Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
https://ria.ru/20250213/mask-1998985003.html
https://ria.ru/20250205/musk-1997553200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, илон маск, дональд трамп, майк джонсон
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Майк Джонсон
WSJ узнала о тайном посещении Маском Агентства национальной безопасности
WSJ: Маск тайно посетил Агентство национальной безопасности и обсудил сокращения
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск посетил в среду Агентство национальной безопасности США, во время визита обсуждались сокращения сотрудников и деятельность ведомства, передает газета Wall Street Journal
со ссылкой на несколько американских чиновников.
По данным издания, обсуждения во время визита, о которых раньше не сообщалось, сосредоточились на сокращении сотрудников и деятельности ведомства. Один из неназванных чиновников назвал разговор Маска с руководством агентства "позитивным".
«
"Маск
посетил в среду Агентство национальной безопасности США
, встречаясь с руководством", - заявили изданию бывшие и нынешние американские чиновники.
Как добавил изданию один из неназванных чиновников, остается неясным, спрашивал ли Маск о конкретных разведывательных или военных операциях агентства. Визит состоялся за день до крайнего срока для федеральных агентств представить планы реорганизации.
Неназванный представитель Агентства национальной безопасности подтвердил встречу предпринимателя с директором агентства, генералом Тимоти Хофом.
"Встречи с ключевыми советниками гарантируют, что у нас совпадают позиции", - цитирует газета заявление представителя агентства.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа
DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон
ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.