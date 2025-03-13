https://ria.ru/20250313/mask-2004875226.html

WSJ узнала о тайном посещении Маском Агентства национальной безопасности

WSJ узнала о тайном посещении Маском Агентства национальной безопасности - РИА Новости, 13.03.2025

WSJ узнала о тайном посещении Маском Агентства национальной безопасности

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск посетил в среду Агентство национальной безопасности США, во время визита обсуждались сокращения сотрудников... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T21:12:00+03:00

2025-03-13T21:12:00+03:00

2025-03-13T21:14:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск посетил в среду Агентство национальной безопасности США, во время визита обсуждались сокращения сотрудников и деятельность ведомства, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на несколько американских чиновников. По данным издания, обсуждения во время визита, о которых раньше не сообщалось, сосредоточились на сокращении сотрудников и деятельности ведомства. Один из неназванных чиновников назвал разговор Маска с руководством агентства "позитивным". "Маск посетил в среду Агентство национальной безопасности США, встречаясь с руководством", - заявили изданию бывшие и нынешние американские чиновники. Как добавил изданию один из неназванных чиновников, остается неясным, спрашивал ли Маск о конкретных разведывательных или военных операциях агентства. Визит состоялся за день до крайнего срока для федеральных агентств представить планы реорганизации. Неназванный представитель Агентства национальной безопасности подтвердил встречу предпринимателя с директором агентства, генералом Тимоти Хофом. "Встречи с ключевыми советниками гарантируют, что у нас совпадают позиции", - цитирует газета заявление представителя агентства. Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250213/mask-1998985003.html

https://ria.ru/20250205/musk-1997553200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, илон маск, дональд трамп, майк джонсон