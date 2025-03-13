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В Молдавии отметят 80-летие Победы праздничным маршем - РИА Новости, 13.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:04 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/marsh-2004800804.html
В Молдавии отметят 80-летие Победы праздничным маршем
В Молдавии отметят 80-летие Победы праздничным маршем - РИА Новости, 13.03.2025
В Молдавии отметят 80-летие Победы праздничным маршем
Марш Победы в Кишиневе на 9 мая станет кульминацией праздничных мероприятий в Молдавии, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне, заявил в... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T17:04:00+03:00
2025-03-13T17:04:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
кишинев
румыния
игорь додон
80-летие победы в великой отечественной войне
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КИШИНЕВ, 13 мар - РИА Новости. Марш Победы в Кишиневе на 9 мая станет кульминацией праздничных мероприятий в Молдавии, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне, заявил в четверг экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон. По словам политика, 2025 год очень важен для граждан Молдавии. "В этом году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Разработан очень серьёзный план мероприятий. Но кульминацией станет марш Победы 9 мая", - заявил Додон журналистам. По его словам, в этой акции должны массово принять участие все представители общества. Также Додон сообщил, что различные мероприятия пройдут в населенных пунктах республики. Особое внимание будет уделяться оставшимся в живых ветеранам, на сегодняшний день их осталось всего 29. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20250307/vuchich-2003658448.html
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в мире, молдавия, кишинев, румыния, игорь додон, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Кишинев, Румыния, Игорь Додон, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Молдавии отметят 80-летие Победы праздничным маршем

Додон: марш Победы в Кишиневе станет кульминацией праздничных мероприятий

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Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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КИШИНЕВ, 13 мар - РИА Новости. Марш Победы в Кишиневе на 9 мая станет кульминацией праздничных мероприятий в Молдавии, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне, заявил в четверг экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон.
По словам политика, 2025 год очень важен для граждан Молдавии. "В этом году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Разработан очень серьёзный план мероприятий. Но кульминацией станет марш Победы 9 мая", - заявил Додон журналистам.
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По его словам, в этой акции должны массово принять участие все представители общества.
Также Додон сообщил, что различные мероприятия пройдут в населенных пунктах республики. Особое внимание будет уделяться оставшимся в живых ветеранам, на сегодняшний день их осталось всего 29.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМолдавияКишиневРумынияИгорь Додон80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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