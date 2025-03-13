https://ria.ru/20250313/marsh-2004800804.html

В Молдавии отметят 80-летие Победы праздничным маршем

В Молдавии отметят 80-летие Победы праздничным маршем - РИА Новости, 13.03.2025

В Молдавии отметят 80-летие Победы праздничным маршем

Марш Победы в Кишиневе на 9 мая станет кульминацией праздничных мероприятий в Молдавии, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне, заявил в... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T17:04:00+03:00

2025-03-13T17:04:00+03:00

2025-03-13T17:04:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

молдавия

кишинев

румыния

игорь додон

80-летие победы в великой отечественной войне

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КИШИНЕВ, 13 мар - РИА Новости. Марш Победы в Кишиневе на 9 мая станет кульминацией праздничных мероприятий в Молдавии, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне, заявил в четверг экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон. По словам политика, 2025 год очень важен для граждан Молдавии. "В этом году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Разработан очень серьёзный план мероприятий. Но кульминацией станет марш Победы 9 мая", - заявил Додон журналистам. По его словам, в этой акции должны массово принять участие все представители общества. Также Додон сообщил, что различные мероприятия пройдут в населенных пунктах республики. Особое внимание будет уделяться оставшимся в живых ветеранам, на сегодняшний день их осталось всего 29. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20250307/vuchich-2003658448.html

https://ria.ru/20250312/abhazija-2004621304.html

молдавия

кишинев

румыния

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в мире, молдавия, кишинев, румыния, игорь додон, 80-летие победы в великой отечественной войне