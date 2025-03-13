https://ria.ru/20250313/malysheva-2004867697.html

Малышева поблагодарила Анохина за работу с архивами о действиях нацистов

Малышева поблагодарила Анохина за работу с архивами о действиях нацистов - РИА Новости, 13.03.2025

Малышева поблагодарила Анохина за работу с архивами о действиях нацистов

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ Елена Малышева поблагодарила губернатора Смоленской... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T20:31:00+03:00

2025-03-13T20:31:00+03:00

2025-03-13T20:31:00+03:00

смоленская область

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елена малышева

василий анохин

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СМОЛЕНСК, 13 мар - РИА Новости. Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ Елена Малышева поблагодарила губернатора Смоленской области Василия Анохина за поддержку архивной работы при установлении преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны. Рабочая встреча главы Национального центра исторической памяти с губернатором Смоленской области прошла в четверг на площадке Смоленского государственного университета в рамках мемориального пресс-тура "По местам памяти и славы". "Понимание, что несла война, и в чем заключается подвиг наших победителей, понимание того, что этот подвиг в том, что мы просто сейчас живем… это сейчас очень важно для молодого поколения, которое, безусловно, дистанцировано уже… И поэтому сейчас очень важно правильно расставить акценты, и важно, что эти акценты расставляются не извне, а они базируются на академическом знании, на архивных документах, потому что в процессе подготовки проекта "Без срока давности" и судебного процесса (19 июля 2023 года Смоленский областной суд установил факт геноцида в отношении не менее 540 тысяч советских граждан) колоссальное количество документов было поднято коллегами-архивистами, и я благодарю вас за поддержку работы, большой работы", - сказала Малышева Анохину в ходе рабочей встречи. Глава центра исторической памяти отметила необходимость дальнейшей совместной работы с властями Смоленской области. В частности, она добавила, что будут созданы мемориальные комплексы и памятных знаков, и подчеркнула важность участия в такой работе представителей молодежи, обучающихся на архитекторов, дизайнеров, а также скульпторов. Малышева сообщила, что национальный центр вскоре объявит о конкурсе малых архитектурных форм мест памяти. "Очень рассчитываем на поддержку, и что регион примет активнейшее участие", - подчеркнула глава центра.

https://ria.ru/20250312/anokhin-2004606202.html

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смоленская область, россия, елена малышева, василий анохин