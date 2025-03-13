Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужен технологический прорыв - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004861982.html
Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужен технологический прорыв
Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужен технологический прорыв - РИА Новости, 13.03.2025
Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужен технологический прорыв
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужен технологический прорыв, все для этого есть. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T20:01:00+03:00
2025-03-13T20:01:00+03:00
технологии
москва
минск
россия
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995532724_0:113:2047:1265_1920x0_80_0_0_ae2c838deb9f4857e5ab5a35da579766.jpg
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужен технологический прорыв, все для этого есть. "Беларуси и России нужен технологический прорыв во имя будущего наших стран и народов. Все необходимое для этого у нас есть. Даже больше, чем надо", - сказал Лукашенко на совместной на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. По его словам, направления движения известны: искусственный интеллект, квантовые и биотехнологии, микроэлектроника и робототехника, новые материалы, термоядерный синтез, производство беспилотников. Лукашенко добавил, что Минск и Москва вместе думают уже не столько о восстановительном росте экономики и импортозамещении, но и об опережающем развитии. Он подчеркнул, что стороны уже начали делать шаги в этом направлении.-0-
https://ria.ru/20250313/putin-2004848795.html
москва
минск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995532724_0:72:2047:1608_1920x0_80_0_0_d0e7fa61f5126781aee923500c0f217a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, москва, минск, россия, александр лукашенко, владимир путин
Технологии, Москва, Минск, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужен технологический прорыв

Лукашенко заявил, что у Минска и Москвы есть все для технологического прорыва

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужен технологический прорыв, все для этого есть.
"Беларуси и России нужен технологический прорыв во имя будущего наших стран и народов. Все необходимое для этого у нас есть. Даже больше, чем надо", - сказал Лукашенко на совместной на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
По его словам, направления движения известны: искусственный интеллект, квантовые и биотехнологии, микроэлектроника и робототехника, новые материалы, термоядерный синтез, производство беспилотников.
Лукашенко добавил, что Минск и Москва вместе думают уже не столько о восстановительном росте экономики и импортозамещении, но и об опережающем развитии. Он подчеркнул, что стороны уже начали делать шаги в этом направлении.-0-
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Россия будет ориентироваться на новый технологический этап, заявил Путин
Вчера, 19:13
 
ТехнологииМоскваМинскРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала