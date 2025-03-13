https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004861982.html
Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужен технологический прорыв
Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужен технологический прорыв - РИА Новости, 13.03.2025
Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужен технологический прорыв
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужен технологический прорыв, все для этого есть. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T20:01:00+03:00
2025-03-13T20:01:00+03:00
2025-03-13T20:01:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужен технологический прорыв, все для этого есть. "Беларуси и России нужен технологический прорыв во имя будущего наших стран и народов. Все необходимое для этого у нас есть. Даже больше, чем надо", - сказал Лукашенко на совместной на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. По его словам, направления движения известны: искусственный интеллект, квантовые и биотехнологии, микроэлектроника и робототехника, новые материалы, термоядерный синтез, производство беспилотников. Лукашенко добавил, что Минск и Москва вместе думают уже не столько о восстановительном росте экономики и импортозамещении, но и об опережающем развитии. Он подчеркнул, что стороны уже начали делать шаги в этом направлении.-0-
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технологии, москва, минск, россия, александр лукашенко, владимир путин
Технологии, Москва, Минск, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужен технологический прорыв
Лукашенко заявил, что у Минска и Москвы есть все для технологического прорыва
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужен технологический прорыв, все для этого есть.
"Беларуси и России нужен технологический прорыв во имя будущего наших стран и народов. Все необходимое для этого у нас есть. Даже больше, чем надо", - сказал Лукашенко на совместной на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
По его словам, направления движения известны: искусственный интеллект, квантовые и биотехнологии, микроэлектроника и робототехника, новые материалы, термоядерный синтез, производство беспилотников.
Лукашенко добавил, что Минск и Москва вместе думают уже не столько о восстановительном росте экономики и импортозамещении, но и об опережающем развитии. Он подчеркнул, что стороны уже начали делать шаги в этом направлении.-0-