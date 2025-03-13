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Если Россия и США договорятся, то "труба" ЕС и Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.03.2025
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19:32 13.03.2025 (обновлено: 19:33 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004855220.html
Если Россия и США договорятся, то "труба" ЕС и Украине, заявил Лукашенко
Если Россия и США договорятся, то "труба" ЕС и Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.03.2025
Если Россия и США договорятся, то "труба" ЕС и Украине, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Россия договорится с США, то "труба" Европе и Украине вместе взятым. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:32:00+03:00
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россия
сша
европа
александр лукашенко
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Россия договорится с США, то "труба" Европе и Украине вместе взятым. Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе. "Если россияне, Россия, договорится с США, - труба Европе и Украине вместе взятым. В переговорном процессе России и США..., в их руках сегодня находится судьба этой Европы, которая повелась и ведет себя до сих пор, - пока в СМИ, наверное так и будет, - недальновидно", - сказал Лукашенко на совместной на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
https://ria.ru/20250313/putin-2004767910.html
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россия, сша, европа, александр лукашенко, владимир путин
Россия, США, Европа, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Если Россия и США договорятся, то "труба" ЕС и Украине, заявил Лукашенко

Лукашенко: если РФ договорится с США, то труба Европе и Украине вместе взятым

© Фото : Пул Первого/TelegramПереговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Пул Первого/Telegram
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Россия договорится с США, то "труба" Европе и Украине вместе взятым.
Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.
«
"Если россияне, Россия, договорится с США, - труба Европе и Украине вместе взятым. В переговорном процессе России и США..., в их руках сегодня находится судьба этой Европы, которая повелась и ведет себя до сих пор, - пока в СМИ, наверное так и будет, - недальновидно", - сказал Лукашенко на совместной на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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Вчера, 15:32
 
РоссияСШАЕвропаАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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