https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004855220.html

Если Россия и США договорятся, то "труба" ЕС и Украине, заявил Лукашенко

Если Россия и США договорятся, то "труба" ЕС и Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.03.2025

Если Россия и США договорятся, то "труба" ЕС и Украине, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Россия договорится с США, то "труба" Европе и Украине вместе взятым. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:32:00+03:00

2025-03-13T19:32:00+03:00

2025-03-13T19:33:00+03:00

россия

сша

европа

александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Россия договорится с США, то "труба" Европе и Украине вместе взятым. Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе. "Если россияне, Россия, договорится с США, - труба Европе и Украине вместе взятым. В переговорном процессе России и США..., в их руках сегодня находится судьба этой Европы, которая повелась и ведет себя до сих пор, - пока в СМИ, наверное так и будет, - недальновидно", - сказал Лукашенко на совместной на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

https://ria.ru/20250313/putin-2004767910.html

россия

сша

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, европа, александр лукашенко, владимир путин