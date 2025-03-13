https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004854419.html

Лукашенко о переговорах по Украине: "Я особо не рвусь никуда"

Лукашенко о переговорах по Украине: "Я особо не рвусь никуда" - РИА Новости, 13.03.2025

Лукашенко о переговорах по Украине: "Я особо не рвусь никуда"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не рвется на переговоры Москвы и Вашингтона по Украине, там будет Россия, которая знает интересы Минска. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:30:00+03:00

2025-03-13T19:30:00+03:00

2025-03-13T19:30:00+03:00

россия

белоруссия

москва

александр лукашенко

владимир путин

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не рвется на переговоры Москвы и Вашингтона по Украине, там будет Россия, которая знает интересы Минска. Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе. "Я особо не рвусь никуда. Это во-первых. А во-вторых, там будет близкий нам человек, наш партнер Российская Федерация. И она знает наши интересы и ни в коем случае никому не уступит и не отступится от наших интересов", - сказал Лукашенко по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250305/minsk-2003171552.html

россия

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россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде