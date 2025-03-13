https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004850199.html
Лукашенко пригласил Путина в Белоруссию в удобное для него время
Лукашенко пригласил Путина в Белоруссию в удобное для него время - РИА Новости, 13.03.2025
Лукашенко пригласил Путина в Белоруссию в удобное для него время
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил президента России Владимира Путина в Белоруссию в удобное для него время, говорится в совместном заявлении,... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:17:00+03:00
2025-03-13T19:17:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил президента России Владимира Путина в Белоруссию в удобное для него время, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля. "Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и российский народ за теплый прием и гостеприимство и пригласил президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина посетить Республику Беларусь с визитом в удобное для него время", - говорится в заявлении.
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Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире