https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004850199.html

Лукашенко пригласил Путина в Белоруссию в удобное для него время

Лукашенко пригласил Путина в Белоруссию в удобное для него время - РИА Новости, 13.03.2025

Лукашенко пригласил Путина в Белоруссию в удобное для него время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил президента России Владимира Путина в Белоруссию в удобное для него время, говорится в совместном заявлении,... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:17:00+03:00

2025-03-13T19:17:00+03:00

2025-03-13T19:17:00+03:00

белоруссия

россия

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в мире

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил президента России Владимира Путина в Белоруссию в удобное для него время, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля. "Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и российский народ за теплый прием и гостеприимство и пригласил президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина посетить Республику Беларусь с визитом в удобное для него время", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250313/ukraina-2004848121.html

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белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, в мире