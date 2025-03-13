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Обвести Россию и Белоруссию вокруг пальца не получится, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.03.2025
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19:10 13.03.2025 (обновлено: 20:14 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004847200.html
Обвести Россию и Белоруссию вокруг пальца не получится, заявил Лукашенко
Обвести Россию и Белоруссию вокруг пальца не получится, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.03.2025
Обвести Россию и Белоруссию вокруг пальца не получится, заявил Лукашенко
Обвести Россию и Белоруссию вокруг пальца относительно украинского урегулирования не получится, страны знают свои интересы и цели, заявил белорусский президент... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:10:00+03:00
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белоруссия
александр лукашенко
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Обвести Россию и Белоруссию вокруг пальца относительно украинского урегулирования не получится, страны знают свои интересы и цели, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. "Самое главное: в очередной раз пообещав, обвести нас вокруг пальца не получится. Мы знаем свои цели, свои интересы. И я уже говорил Владимиру Владимировичу (Путину - ред.), что в этой ситуации, когда о (Владимира - ред.) Зеленского ноги вытерли в Белом доме и везде фактически, ему бы раскинуть мозгами, сесть - три славянских народа, всегда жили в нормальной ситуации - сесть и договориться", - сказал Лукашенко на пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным после переговоров.
https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004765960.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, в мире
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире
Обвести Россию и Белоруссию вокруг пальца не получится, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что обвести Россию и Белоруссию вокруг пальца не получится

© Фото : Пресс-служба президента РоссииСовместная пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко. 13 марта 2025
Совместная пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко. 13 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Пресс-служба президента России
Совместная пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко. 13 марта 2025
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Обвести Россию и Белоруссию вокруг пальца относительно украинского урегулирования не получится, страны знают свои интересы и цели, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Самое главное: в очередной раз пообещав, обвести нас вокруг пальца не получится. Мы знаем свои цели, свои интересы. И я уже говорил Владимиру Владимировичу (Путину - ред.), что в этой ситуации, когда о (Владимира - ред.) Зеленского ноги вытерли в Белом доме и везде фактически, ему бы раскинуть мозгами, сесть - три славянских народа, всегда жили в нормальной ситуации - сесть и договориться", - сказал Лукашенко на пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным после переговоров.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Лукашенко заявил о "больших козырях" России по ситуации на Украине
Вчера, 15:27
 
РоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВ мире
 
 
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