https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004847200.html
Обвести Россию и Белоруссию вокруг пальца не получится, заявил Лукашенко
Обвести Россию и Белоруссию вокруг пальца не получится, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.03.2025
Обвести Россию и Белоруссию вокруг пальца не получится, заявил Лукашенко
Обвести Россию и Белоруссию вокруг пальца относительно украинского урегулирования не получится, страны знают свои интересы и цели, заявил белорусский президент... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:10:00+03:00
2025-03-13T19:10:00+03:00
2025-03-13T20:14:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Обвести Россию и Белоруссию вокруг пальца относительно украинского урегулирования не получится, страны знают свои интересы и цели, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. "Самое главное: в очередной раз пообещав, обвести нас вокруг пальца не получится. Мы знаем свои цели, свои интересы. И я уже говорил Владимиру Владимировичу (Путину - ред.), что в этой ситуации, когда о (Владимира - ред.) Зеленского ноги вытерли в Белом доме и везде фактически, ему бы раскинуть мозгами, сесть - три славянских народа, всегда жили в нормальной ситуации - сесть и договориться", - сказал Лукашенко на пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным после переговоров.
https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004765960.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, в мире
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире
Обвести Россию и Белоруссию вокруг пальца не получится, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что обвести Россию и Белоруссию вокруг пальца не получится