https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004847200.html

Обвести Россию и Белоруссию вокруг пальца не получится, заявил Лукашенко

Обвести Россию и Белоруссию вокруг пальца не получится, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.03.2025

Обвести Россию и Белоруссию вокруг пальца не получится, заявил Лукашенко

Обвести Россию и Белоруссию вокруг пальца относительно украинского урегулирования не получится, страны знают свои интересы и цели, заявил белорусский президент... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:10:00+03:00

2025-03-13T19:10:00+03:00

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россия

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в мире

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Обвести Россию и Белоруссию вокруг пальца относительно украинского урегулирования не получится, страны знают свои интересы и цели, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. "Самое главное: в очередной раз пообещав, обвести нас вокруг пальца не получится. Мы знаем свои цели, свои интересы. И я уже говорил Владимиру Владимировичу (Путину - ред.), что в этой ситуации, когда о (Владимира - ред.) Зеленского ноги вытерли в Белом доме и везде фактически, ему бы раскинуть мозгами, сесть - три славянских народа, всегда жили в нормальной ситуации - сесть и договориться", - сказал Лукашенко на пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным после переговоров.

https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004765960.html

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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, в мире