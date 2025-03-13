https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004842943.html

Лукашенко заявил, что Украине давно надо было прекратить огонь

Лукашенко заявил, что Украине давно надо было прекратить огонь - РИА Новости, 13.03.2025

Лукашенко заявил, что Украине давно надо было прекратить огонь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киеву давно надо было прекратить огонь и сесть за стол переговоров. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:59:00+03:00

2025-03-13T18:59:00+03:00

2025-03-13T19:00:00+03:00

белоруссия

россия

киев

александр лукашенко

владимир путин

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

в мире

украина

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киеву давно надо было прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе. "Украинцам давно надо было прекратить всякий огонь и сесть за стол переговоров", - сказал Лукашенко по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250305/minsk-2003171552.html

белоруссия

россия

киев

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белоруссия, россия, киев, александр лукашенко, владимир путин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, украина