https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004842943.html
Лукашенко заявил, что Украине давно надо было прекратить огонь
Лукашенко заявил, что Украине давно надо было прекратить огонь - РИА Новости, 13.03.2025
Лукашенко заявил, что Украине давно надо было прекратить огонь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киеву давно надо было прекратить огонь и сесть за стол переговоров. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:59:00+03:00
2025-03-13T18:59:00+03:00
2025-03-13T19:00:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киеву давно надо было прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе. "Украинцам давно надо было прекратить всякий огонь и сесть за стол переговоров", - сказал Лукашенко по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
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Лукашенко заявил, что Украине давно надо было прекратить огонь
Лукашенко: Киеву давно надо было прекратить огонь и сесть за стол переговоров