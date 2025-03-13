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Лукашенко заявил, что Украине давно надо было прекратить огонь - РИА Новости, 13.03.2025
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18:59 13.03.2025 (обновлено: 19:00 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004842943.html
Лукашенко заявил, что Украине давно надо было прекратить огонь
Лукашенко заявил, что Украине давно надо было прекратить огонь - РИА Новости, 13.03.2025
Лукашенко заявил, что Украине давно надо было прекратить огонь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киеву давно надо было прекратить огонь и сесть за стол переговоров. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:59:00+03:00
2025-03-13T19:00:00+03:00
белоруссия
россия
киев
александр лукашенко
владимир путин
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
украина
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киеву давно надо было прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе. "Украинцам давно надо было прекратить всякий огонь и сесть за стол переговоров", - сказал Лукашенко по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
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белоруссия, россия, киев, александр лукашенко, владимир путин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, украина
Белоруссия, Россия, Киев, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Украина
Лукашенко заявил, что Украине давно надо было прекратить огонь

Лукашенко: Киеву давно надо было прекратить огонь и сесть за стол переговоров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киеву давно надо было прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.
"Украинцам давно надо было прекратить всякий огонь и сесть за стол переговоров", - сказал Лукашенко по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В Кремле назвали Минск лучшим местом для переговоров по Украине
5 марта, 12:27
 
БелоруссияРоссияКиевАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ миреУкраина
 
 
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