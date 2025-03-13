https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004831018.html
Переговоры Путина и Лукашенко продолжатся в пятницу
Переговоры Путина и Лукашенко продолжатся в пятницу - РИА Новости, 13.03.2025
Переговоры Путина и Лукашенко продолжатся в пятницу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным были насыщенными и продуктивными, они продолжатся в... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:33:00+03:00
2025-03-13T18:33:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным были насыщенными и продуктивными, они продолжатся в пятницу. "Переговоры с президентом России, как всегда, были насыщенными и продуктивными. Мы с Владимиром Владимировичем провели только треть наших переговоров, мы продолжим и завтра. Если нужно - и послезавтра", - сказал Лукашенко по итогам встречи с Путиным.
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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, в мире
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире
Переговоры Путина и Лукашенко продолжатся в пятницу
Лукашенко заявил, что переговоры с Путиным продолжается завтра