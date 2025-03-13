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Стало известно меню обеда для участников встречи Лукашенко и Путина - РИА Новости, 13.03.2025
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18:28 13.03.2025 (обновлено: 18:37 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004828996.html
Стало известно меню обеда для участников встречи Лукашенко и Путина
Стало известно меню обеда для участников встречи Лукашенко и Путина - РИА Новости, 13.03.2025
Стало известно меню обеда для участников встречи Лукашенко и Путина
На встрече президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в расширенном составе, которая проходит в формате обеда, участникам... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:28:00+03:00
2025-03-13T18:37:00+03:00
белоруссия
россия
москва
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 13 мар – РИА Новости. На встрече президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в расширенном составе, которая проходит в формате обеда, участникам предложили ролл с камчатским крабом, мини-перчики с телятиной, филе судака и говяжьи щечки, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". Согласно фотографии меню, опубликованной Telegram-каналом, на встрече лидеров Белоруссии и России подавали ролл из огурца с камчатским крабом, мини-перчики с телятиной и вялеными томатами, грибную похлебку с копченой сметаной и щербет из зеленого яблока. Также в меню включены филе судака с кремом из печеного сельдерея и соусом "Биск" и говяжьи щечки с пюре из батата и клюквенным соусом. Также участникам встречи предлагали мусс из томленой ряженки с лесными ягодами и вина Вионье и Риваж. Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
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белоруссия, россия, москва, александр лукашенко, владимир путин
Белоруссия, Россия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Стало известно меню обеда для участников встречи Лукашенко и Путина

Пул Первого опубликовал меню обеда для участников встречи Лукашенко и Путина

© Фото : Пул Первого/TelegramПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в расширенном составе в формате обеда
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в расширенном составе в формате обеда - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Пул Первого/Telegram
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в расширенном составе в формате обеда . Архивное фото
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МИНСК, 13 мар – РИА Новости. На встрече президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в расширенном составе, которая проходит в формате обеда, участникам предложили ролл с камчатским крабом, мини-перчики с телятиной, филе судака и говяжьи щечки, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
Согласно фотографии меню, опубликованной Telegram-каналом, на встрече лидеров Белоруссии и России подавали ролл из огурца с камчатским крабом, мини-перчики с телятиной и вялеными томатами, грибную похлебку с копченой сметаной и щербет из зеленого яблока.
Также в меню включены филе судака с кремом из печеного сельдерея и соусом "Биск" и говяжьи щечки с пюре из батата и клюквенным соусом. Также участникам встречи предлагали мусс из томленой ряженки с лесными ягодами и вина Вионье и Риваж.
Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
Совместная пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко. 13 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Переговоры Путина и Лукашенко продолжатся в пятницу
Вчера, 18:33
 
БелоруссияРоссияМоскваАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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