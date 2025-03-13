Лукашенко не собирается встречаться с американцами в Москве
Лукашенко заявил, что не собирается встречаться с представителями США в Москве
Александр Лукашенко . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается встречаться с американцами в Москве, для Минска в этом "нет никакого смысла".
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"Нет, я не собираюсь с ними контактировать. Хотя, еще раз подчеркиваю, мы всегда с ними поддерживали контакты - определенные ведомства. А в данном случае чего нам встречаться? Нет никакого смысла… Мы согласуем сейчас позицию", - сказал Лукашенко журналистам перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, отвечая на вопрос о наличии планов встретиться в Москве с американской делегацией.
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Видеофрагмент беседы опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американские переговорщики действительно летят в Россию. До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине. Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Уиткофф предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням.