https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004784407.html

Лукашенко не собирается встречаться с американцами в Москве

Лукашенко не собирается встречаться с американцами в Москве - РИА Новости, 13.03.2025

Лукашенко не собирается встречаться с американцами в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается встречаться с американцами в Москве, для Минска в этом "нет никакого смысла". РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T16:11:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается встречаться с американцами в Москве, для Минска в этом "нет никакого смысла". "Нет, я не собираюсь с ними контактировать. Хотя, еще раз подчеркиваю, мы всегда с ними поддерживали контакты - определенные ведомства. А в данном случае чего нам встречаться? Нет никакого смысла… Мы согласуем сейчас позицию", - сказал Лукашенко журналистам перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, отвечая на вопрос о наличии планов встретиться в Москве с американской делегацией. Видеофрагмент беседы опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Не переживайте. У нас чуть-чуть лучше (отношения с США - ред.), чем было когда-то. Я имею в виду - у нас и у россиян", - добавил Лукашенко.Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американские переговорщики действительно летят в Россию. До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине. Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Уиткофф предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням.

https://ria.ru/20241229/lukashenko-1991991734.html

https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004767272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, белоруссия, минск, александр лукашенко, владимир путин, украина, стив уиткофф, сша