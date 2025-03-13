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Лукашенко не собирается встречаться с американцами в Москве - РИА Новости, 13.03.2025
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16:11 13.03.2025 (обновлено: 16:14 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004784407.html
Лукашенко не собирается встречаться с американцами в Москве
Лукашенко не собирается встречаться с американцами в Москве - РИА Новости, 13.03.2025
Лукашенко не собирается встречаться с американцами в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается встречаться с американцами в Москве, для Минска в этом "нет никакого смысла". РИА Новости, 13.03.2025
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москва
белоруссия
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владимир путин
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стив уиткофф
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается встречаться с американцами в Москве, для Минска в этом "нет никакого смысла". "Нет, я не собираюсь с ними контактировать. Хотя, еще раз подчеркиваю, мы всегда с ними поддерживали контакты - определенные ведомства. А в данном случае чего нам встречаться? Нет никакого смысла… Мы согласуем сейчас позицию", - сказал Лукашенко журналистам перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, отвечая на вопрос о наличии планов встретиться в Москве с американской делегацией. Видеофрагмент беседы опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Не переживайте. У нас чуть-чуть лучше (отношения с США - ред.), чем было когда-то. Я имею в виду - у нас и у россиян", - добавил Лукашенко.Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американские переговорщики действительно летят в Россию. До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине. Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Уиткофф предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням.
https://ria.ru/20241229/lukashenko-1991991734.html
https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004767272.html
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москва, белоруссия, минск, александр лукашенко, владимир путин, украина, стив уиткофф, сша
Москва, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Украина, Стив Уиткофф, США
Лукашенко не собирается встречаться с американцами в Москве

Лукашенко заявил, что не собирается встречаться с представителями США в Москве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Александр Лукашенко . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается встречаться с американцами в Москве, для Минска в этом "нет никакого смысла".
«
"Нет, я не собираюсь с ними контактировать. Хотя, еще раз подчеркиваю, мы всегда с ними поддерживали контакты - определенные ведомства. А в данном случае чего нам встречаться? Нет никакого смысла… Мы согласуем сейчас позицию", - сказал Лукашенко журналистам перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, отвечая на вопрос о наличии планов встретиться в Москве с американской делегацией.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Лукашенко прокомментировал рекомендации американцам покинуть Белоруссию
29 декабря 2024, 15:07
Видеофрагмент беседы опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
«
"Не переживайте. У нас чуть-чуть лучше (отношения с США - ред.), чем было когда-то. Я имею в виду - у нас и у россиян", - добавил Лукашенко.
Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американские переговорщики действительно летят в Россию. До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине. Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Уиткофф предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Путин планирует встретиться со спецпосланником Трампа, заявил Лукашенко
Вчера, 15:29
 
МоскваБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинУкраинаСтив УиткоффСША
 
 
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