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Лукашенко оценил перспективы плана Франции по ядерному зонтику - РИА Новости, 13.03.2025
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15:59 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004780258.html
Лукашенко оценил перспективы плана Франции по ядерному зонтику
Лукашенко оценил перспективы плана Франции по ядерному зонтику - РИА Новости, 13.03.2025
Лукашенко оценил перспективы плана Франции по ядерному зонтику
Противоречия между европейскими странами едва ли сделают успешными планы Парижа о распространении своего "ядерного зонтика" на страны ЕС, заявил журналистам... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:59:00+03:00
2025-03-13T15:59:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Противоречия между европейскими странами едва ли сделают успешными планы Парижа о распространении своего "ядерного зонтика" на страны ЕС, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Им бы этот "зонтик" над Францией не потерять, а не то что они этот "зонтик" над всей Европой будут держать. Пускай "зонтик" свой поднимут хотя бы над Германией. Или, ну, можно так сказать, поделятся ядерным оружием с Германией - вечным, историческим своим врагом", - сказал он. "Ну, вроде сейчас замирились. Но кто его знает? У них претензий друг к другу колоссальное множество. У поляков с немцами, знаете, - восточная Пруссия", - отметил белорусский лидер. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее в обращении к согражданам заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003095516.html
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франция, европа, германия, александр лукашенко, эммануэль макрон, нато, евросоюз, в мире
Франция, Европа, Германия, Александр Лукашенко, Эммануэль Макрон, НАТО, Евросоюз, В мире
Лукашенко оценил перспективы плана Франции по ядерному зонтику

Лукашенко: раздор в ЕС не принесет успеха планам Франции по ядерному зонтику

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Противоречия между европейскими странами едва ли сделают успешными планы Парижа о распространении своего "ядерного зонтика" на страны ЕС, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Им бы этот "зонтик" над Францией не потерять, а не то что они этот "зонтик" над всей Европой будут держать. Пускай "зонтик" свой поднимут хотя бы над Германией. Или, ну, можно так сказать, поделятся ядерным оружием с Германией - вечным, историческим своим врагом", - сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Лукашенко заявил, что разногласия США и ЕС в интересах Белоруссии
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"Ну, вроде сейчас замирились. Но кто его знает? У них претензий друг к другу колоссальное множество. У поляков с немцами, знаете, - восточная Пруссия", - отметил белорусский лидер.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее в обращении к согражданам заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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ФранцияЕвропаГерманияАлександр ЛукашенкоЭммануэль МакронНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
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