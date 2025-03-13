https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004780258.html

Лукашенко оценил перспективы плана Франции по ядерному зонтику

Лукашенко оценил перспективы плана Франции по ядерному зонтику - РИА Новости, 13.03.2025

Лукашенко оценил перспективы плана Франции по ядерному зонтику

Противоречия между европейскими странами едва ли сделают успешными планы Парижа о распространении своего "ядерного зонтика" на страны ЕС, заявил журналистам... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:59:00+03:00

2025-03-13T15:59:00+03:00

2025-03-13T15:59:00+03:00

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Противоречия между европейскими странами едва ли сделают успешными планы Парижа о распространении своего "ядерного зонтика" на страны ЕС, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Им бы этот "зонтик" над Францией не потерять, а не то что они этот "зонтик" над всей Европой будут держать. Пускай "зонтик" свой поднимут хотя бы над Германией. Или, ну, можно так сказать, поделятся ядерным оружием с Германией - вечным, историческим своим врагом", - сказал он. "Ну, вроде сейчас замирились. Но кто его знает? У них претензий друг к другу колоссальное множество. У поляков с немцами, знаете, - восточная Пруссия", - отметил белорусский лидер. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее в обращении к согражданам заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.

https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003095516.html

https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003097416.html

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франция, европа, германия, александр лукашенко, эммануэль макрон, нато, евросоюз, в мире