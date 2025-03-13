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Лукашенко рассказал о создании пусковых установок для "Орешника" - РИА Новости, 13.03.2025
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15:48 13.03.2025 (обновлено: 16:52 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004774989.html
Лукашенко рассказал о создании пусковых установок для "Орешника"
Лукашенко рассказал о создании пусковых установок для "Орешника" - РИА Новости, 13.03.2025
Лукашенко рассказал о создании пусковых установок для "Орешника"
Белоруссия в настоящий момент изготавливает пусковые установки для "Орешника" и ожидает ракет от РФ, заявил журналистам президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:48:00+03:00
2025-03-13T16:52:00+03:00
белоруссия
россия
в мире
александр лукашенко
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Белоруссия в настоящий момент изготавливает пусковые установки для "Орешника" и ожидает ракет от РФ, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко."Когда я погрузился в эту проблему - (президент РФ) Владимир Владимирович (Путин) меня погрузил, - оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать, и мы это делаем в Беларуси. Несколько пусковых установок, которые для "Орешника" предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем", - рассказал Лукашенко."От старшего брата ракета нужна будет", - заключил белорусский лидер.
https://ria.ru/20250126/oreshnik-1995568995.html
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"От старшего брата ракета нужна будет". Лукашенко об "Орешнике"
"От старшего брата ракета нужна будет". Лукашенко об "Орешнике"
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белоруссия, россия, в мире, александр лукашенко
Белоруссия, Россия, В мире, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о создании пусковых установок для "Орешника"

Лукашенко: Белоруссия сейчас изготавливает пусковые установки для "Орешника"

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Белоруссия в настоящий момент изготавливает пусковые установки для "Орешника" и ожидает ракет от РФ, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Когда я погрузился в эту проблему - (президент РФ) Владимир Владимирович (Путин) меня погрузил, - оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать, и мы это делаем в Беларуси. Несколько пусковых установок, которые для "Орешника" предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем", - рассказал Лукашенко.
"От старшего брата ракета нужна будет", - заключил белорусский лидер.
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