https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004774989.html

Лукашенко рассказал о создании пусковых установок для "Орешника"

Лукашенко рассказал о создании пусковых установок для "Орешника" - РИА Новости, 13.03.2025

Лукашенко рассказал о создании пусковых установок для "Орешника"

Белоруссия в настоящий момент изготавливает пусковые установки для "Орешника" и ожидает ракет от РФ, заявил журналистам президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:48:00+03:00

2025-03-13T15:48:00+03:00

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белоруссия

россия

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александр лукашенко

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Белоруссия в настоящий момент изготавливает пусковые установки для "Орешника" и ожидает ракет от РФ, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко."Когда я погрузился в эту проблему - (президент РФ) Владимир Владимирович (Путин) меня погрузил, - оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать, и мы это делаем в Беларуси. Несколько пусковых установок, которые для "Орешника" предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем", - рассказал Лукашенко."От старшего брата ракета нужна будет", - заключил белорусский лидер.

https://ria.ru/20250126/oreshnik-1995568995.html

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"От старшего брата ракета нужна будет". Лукашенко об "Орешнике" "От старшего брата ракета нужна будет". Лукашенко об "Орешнике" 2025-03-13T15:48 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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белоруссия, россия, в мире, александр лукашенко