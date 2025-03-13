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Лукашенко назвал милитаризацию Европы сомнительным предприятием - РИА Новости, 13.03.2025
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15:48 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004774560.html
Лукашенко назвал милитаризацию Европы сомнительным предприятием
Лукашенко назвал милитаризацию Европы сомнительным предприятием - РИА Новости, 13.03.2025
Лукашенко назвал милитаризацию Европы сомнительным предприятием
Милитаризация Европы является сомнительным предприятием, которое может не устроить США, но есть альтернатива таким шагам - честная и открытая политика, заявил... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:48:00+03:00
2025-03-13T15:48:00+03:00
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александр лукашенко
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Милитаризация Европы является сомнительным предприятием, которое может не устроить США, но есть альтернатива таким шагам - честная и открытая политика, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Пусть они еще договорятся о 800 миллиардов евро (на европейские военные расходы - ред.) и подумают еще, где они возьмут эти 800 миллиардов. Есть другой путь, абсолютно открытый, честный, мирный путь. И к этому же ведь и подталкивает конфликт на Украине. Ну хватит, навоевались, давайте уже жить дружно и устраивать нормальную политику", - сказал Лукашенко. "Поэтому (глава Еврокомиссии - ред.) Урсула (фон дер Ляйен) - она, наверное, ни разу не видела не то, что современное средство поражения - ракеты и прочее, - она пистолета нормального не видела, а уже мыслит глобально в плане вооружения и создания европейской армии. Ну и (президент США) Дональд (Трамп) же, вы видите, какую позицию занял. Так и хочется сказать, кто им даст это сделать?" - заключил он.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003099930.html
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в мире, сша, европа, белоруссия, александр лукашенко, еврокомиссия
В мире, США, Европа, Белоруссия, Александр Лукашенко, Еврокомиссия
Лукашенко назвал милитаризацию Европы сомнительным предприятием

Лукашенко: милитаризация Европы может не устроить США, но есть другой путь

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Милитаризация Европы является сомнительным предприятием, которое может не устроить США, но есть альтернатива таким шагам - честная и открытая политика, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Пусть они еще договорятся о 800 миллиардов евро (на европейские военные расходы - ред.) и подумают еще, где они возьмут эти 800 миллиардов. Есть другой путь, абсолютно открытый, честный, мирный путь. И к этому же ведь и подталкивает конфликт на Украине. Ну хватит, навоевались, давайте уже жить дружно и устраивать нормальную политику", - сказал Лукашенко.
"Поэтому (глава Еврокомиссии - ред.) Урсула (фон дер Ляйен) - она, наверное, ни разу не видела не то, что современное средство поражения - ракеты и прочее, - она пистолета нормального не видела, а уже мыслит глобально в плане вооружения и создания европейской армии. Ну и (президент США) Дональд (Трамп) же, вы видите, какую позицию занял. Так и хочется сказать, кто им даст это сделать?" - заключил он.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Лукашенко заявил, что будущее Европы было хорошим только в союзе с Россией
5 марта, 04:43
 
В миреСШАЕвропаБелоруссияАлександр ЛукашенкоЕврокомиссия
 
 
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