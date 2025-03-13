https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004771830.html

Россия и Белоруссия синхронизируют позиции на переговорах, заявил Лукашенко

Россия и Белоруссия синхронизируют позиции на переговорах, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.03.2025

Россия и Белоруссия синхронизируют позиции на переговорах, заявил Лукашенко

Россия и Белоруссия синхронизируют свои позиции на переговорах, страны откладывали обсуждение ряда проблем до сегодняшнего визита, заявил журналистам президент... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:43:00+03:00

2025-03-13T15:43:00+03:00

2025-03-13T15:57:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия синхронизируют свои позиции на переговорах, страны откладывали обсуждение ряда проблем до сегодняшнего визита, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. Журналисты задали ему вопрос, что планируется обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным. "Все. Мы все откладывали, откладывали. Вы же видите, что мы пару месяцев - три уже месяца - не встречались. Поэтому мы все накапливали, вопросы договаривали, что сегодня обсудим", - сказал белорусский президент. "Намерение с Российской Федерацией (провести) синхронизацию наших действий, это будет сегодня. У нас хватит времени сегодня-завтра, чтобы с Владимиром Владимировичем обсудить все", - отметил он. По словам Лукашенко, в целом каких-то недомолвок между Москвой и Минском нет - все проблемы "обсуждались уже не один раз": и единые рынки электроэнергии, и вопросы импортозамещения. "А что касается внешнеполитической повестки, много вопросов накопилось и глобальных, и региональных, но нам в глобальные вопросы лезть нечего. Я думаю, что россияне разберутся и за нас, и за себя на глобальном уровне", - добавил президент Белоруссии. Во внешнеполитической повестке лидеры двух стран планируют обсудить региональные вопросы: "Украинская проблема, с Европой взаимоотношения, эти вопрос есть. И еще раз надо обсудить с учетом последних событий". "У меня хорошее настроение, - поделился Лукашенко, прибывший в Москву впервые после переизбрания на новый президентский срок зимой. - Вспоминаю былое. Как первый раз приехал". Вместе с президентом Белоруссии приехал его сын Николай.

https://ria.ru/20250313/putin-2004770746.html

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александр лукашенко, владимир путин, москва, россия, белоруссия, в мире