Россия и Белоруссия синхронизируют позиции на переговорах, заявил Лукашенко
Лукашенко: РФ и Белоруссия синхронизируют свои позиции на переговорах в Москве
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия синхронизируют свои позиции на переговорах, страны откладывали обсуждение ряда проблем до сегодняшнего визита, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Журналисты задали ему вопрос, что планируется обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Все. Мы все откладывали, откладывали. Вы же видите, что мы пару месяцев - три уже месяца - не встречались. Поэтому мы все накапливали, вопросы договаривали, что сегодня обсудим", - сказал белорусский президент.
"Намерение с Российской Федерацией (провести) синхронизацию наших действий, это будет сегодня. У нас хватит времени сегодня-завтра, чтобы с Владимиром Владимировичем обсудить все", - отметил он.
По словам Лукашенко, в целом каких-то недомолвок между Москвой и Минском нет - все проблемы "обсуждались уже не один раз": и единые рынки электроэнергии, и вопросы импортозамещения. "А что касается внешнеполитической повестки, много вопросов накопилось и глобальных, и региональных, но нам в глобальные вопросы лезть нечего. Я думаю, что россияне разберутся и за нас, и за себя на глобальном уровне", - добавил президент Белоруссии.
Во внешнеполитической повестке лидеры двух стран планируют обсудить региональные вопросы: "Украинская проблема, с Европой взаимоотношения, эти вопрос есть. И еще раз надо обсудить с учетом последних событий".
"У меня хорошее настроение, - поделился Лукашенко, прибывший в Москву впервые после переизбрания на новый президентский срок зимой. - Вспоминаю былое. Как первый раз приехал".
Вместе с президентом Белоруссии приехал его сын Николай.
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