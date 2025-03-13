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Россия и Белоруссия синхронизируют позиции на переговорах, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.03.2025
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15:43 13.03.2025 (обновлено: 15:57 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004771830.html
Россия и Белоруссия синхронизируют позиции на переговорах, заявил Лукашенко
Россия и Белоруссия синхронизируют позиции на переговорах, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.03.2025
Россия и Белоруссия синхронизируют позиции на переговорах, заявил Лукашенко
Россия и Белоруссия синхронизируют свои позиции на переговорах, страны откладывали обсуждение ряда проблем до сегодняшнего визита, заявил журналистам президент... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:43:00+03:00
2025-03-13T15:57:00+03:00
александр лукашенко
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия синхронизируют свои позиции на переговорах, страны откладывали обсуждение ряда проблем до сегодняшнего визита, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. Журналисты задали ему вопрос, что планируется обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным. "Все. Мы все откладывали, откладывали. Вы же видите, что мы пару месяцев - три уже месяца - не встречались. Поэтому мы все накапливали, вопросы договаривали, что сегодня обсудим", - сказал белорусский президент. "Намерение с Российской Федерацией (провести) синхронизацию наших действий, это будет сегодня. У нас хватит времени сегодня-завтра, чтобы с Владимиром Владимировичем обсудить все", - отметил он. По словам Лукашенко, в целом каких-то недомолвок между Москвой и Минском нет - все проблемы "обсуждались уже не один раз": и единые рынки электроэнергии, и вопросы импортозамещения. "А что касается внешнеполитической повестки, много вопросов накопилось и глобальных, и региональных, но нам в глобальные вопросы лезть нечего. Я думаю, что россияне разберутся и за нас, и за себя на глобальном уровне", - добавил президент Белоруссии. Во внешнеполитической повестке лидеры двух стран планируют обсудить региональные вопросы: "Украинская проблема, с Европой взаимоотношения, эти вопрос есть. И еще раз надо обсудить с учетом последних событий". "У меня хорошее настроение, - поделился Лукашенко, прибывший в Москву впервые после переизбрания на новый президентский срок зимой. - Вспоминаю былое. Как первый раз приехал". Вместе с президентом Белоруссии приехал его сын Николай.
https://ria.ru/20250313/putin-2004770746.html
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александр лукашенко, владимир путин, москва, россия, белоруссия, в мире
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Москва, Россия, Белоруссия, В мире
Россия и Белоруссия синхронизируют позиции на переговорах, заявил Лукашенко

Лукашенко: РФ и Белоруссия синхронизируют свои позиции на переговорах в Москве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия синхронизируют свои позиции на переговорах, страны откладывали обсуждение ряда проблем до сегодняшнего визита, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Журналисты задали ему вопрос, что планируется обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным.
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"Все. Мы все откладывали, откладывали. Вы же видите, что мы пару месяцев - три уже месяца - не встречались. Поэтому мы все накапливали, вопросы договаривали, что сегодня обсудим", - сказал белорусский президент.
"Намерение с Российской Федерацией (провести) синхронизацию наших действий, это будет сегодня. У нас хватит времени сегодня-завтра, чтобы с Владимиром Владимировичем обсудить все", - отметил он.
По словам Лукашенко, в целом каких-то недомолвок между Москвой и Минском нет - все проблемы "обсуждались уже не один раз": и единые рынки электроэнергии, и вопросы импортозамещения. "А что касается внешнеполитической повестки, много вопросов накопилось и глобальных, и региональных, но нам в глобальные вопросы лезть нечего. Я думаю, что россияне разберутся и за нас, и за себя на глобальном уровне", - добавил президент Белоруссии.
Во внешнеполитической повестке лидеры двух стран планируют обсудить региональные вопросы: "Украинская проблема, с Европой взаимоотношения, эти вопрос есть. И еще раз надо обсудить с учетом последних событий".
"У меня хорошее настроение, - поделился Лукашенко, прибывший в Москву впервые после переизбрания на новый президентский срок зимой. - Вспоминаю былое. Как первый раз приехал".
Вместе с президентом Белоруссии приехал его сын Николай.
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