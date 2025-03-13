Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко предположил, когда Курская область будет полностью освобождена - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 13.03.2025 (обновлено: 15:30 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004766658.html
Лукашенко предположил, когда Курская область будет полностью освобождена
Лукашенко предположил, когда Курская область будет полностью освобождена - РИА Новости, 13.03.2025
Лукашенко предположил, когда Курская область будет полностью освобождена
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что Курская область будет окончательно освобождена в течение нескольких дней. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:28:00+03:00
2025-03-13T15:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
белоруссия
владимир путин
валерий герасимов
александр лукашенко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004761315_370:244:1203:712_1920x0_80_0_0_fbd5154e51f56c6aabe15553e427a798.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что Курская область будет окончательно освобождена в течение нескольких дней. Белорусский лидер в разговоре с журналистами оценил поездку президента России Владимира Путина в Курскую область. "Что вы думаете, главнокомандующий просто так ездит? Если приехал, завтра надо полностью освобождать всю территорию. Завтра уже. Несколько дней - и она будет освобождена", - сказал президент Белоруссии. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250312/kreml-2004502872.html
курская область
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004761315_367:166:1203:793_1920x0_80_0_0_7c7edd12d2cd9ef111b9362ee26eb243.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, белоруссия, владимир путин, валерий герасимов, александр лукашенко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины
Лукашенко предположил, когда Курская область будет полностью освобождена

Лукашенко: Курскую область окончательно освободят в течение нескольких дней

© Фото : Пул Первого/TelegramПереговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Пул Первого/Telegram
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что Курская область будет окончательно освобождена в течение нескольких дней.
Белорусский лидер в разговоре с журналистами оценил поездку президента России Владимира Путина в Курскую область.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
"Что вы думаете, главнокомандующий просто так ездит? Если приехал, завтра надо полностью освобождать всю территорию. Завтра уже. Несколько дней - и она будет освобождена", - сказал президент Белоруссии.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Кремле оценили ситуацию в Курской области
12 марта, 12:43
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБелоруссияВладимир ПутинВалерий ГерасимовАлександр ЛукашенкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала