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Лукашенко заявил о "больших козырях" России по ситуации на Украине - РИА Новости, 13.03.2025
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15:27 13.03.2025 (обновлено: 16:37 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004765960.html
Лукашенко заявил о "больших козырях" России по ситуации на Украине
Лукашенко заявил о "больших козырях" России по ситуации на Украине - РИА Новости, 13.03.2025
Лукашенко заявил о "больших козырях" России по ситуации на Украине
Москва располагает "большими козырями" в ситуации на Украине, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:27:00+03:00
2025-03-13T16:37:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Москва располагает "большими козырями" в ситуации на Украине, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он уточнил, что России сейчас трудно согласиться с идеей США о временном перемирии на фоне больших успехов на фронте. &quot;У них большие козыри, как (президент США Дональд — Прим. ред.) Трамп говорил, в руках. Вот если они эти козыри приберегут, они достанут и начнут в этой карточной игре выигрывать - тогда договоримся&quot;, — считает президент Белоруссии.На этой неделе в Саудовской Аравии прошли американо-украинские переговоры, по итогам которых Киев согласился принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.Президент Дональд Трамп после этого заявил, что Вашингтон теперь ждет реакции Москвы. Сегодня в Россию прибыл спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия будет обдумывать и формулировать позицию по Украине после получения информации от представителей США.
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россия, белоруссия, украина, александр лукашенко, владимир путин, политика
Россия, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Политика
Лукашенко заявил о "больших козырях" России по ситуации на Украине

Лукашенко: договориться по Украине удастся, когда Россия достанет козыри

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Москва располагает "большими козырями" в ситуации на Украине, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он уточнил, что России сейчас трудно согласиться с идеей США о временном перемирии на фоне больших успехов на фронте.
«

"У них большие козыри, как (президент США Дональд — Прим. ред.) Трамп говорил, в руках. Вот если они эти козыри приберегут, они достанут и начнут в этой карточной игре выигрывать - тогда договоримся", — считает президент Белоруссии.

На этой неделе в Саудовской Аравии прошли американо-украинские переговоры, по итогам которых Киев согласился принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.
Президент Дональд Трамп после этого заявил, что Вашингтон теперь ждет реакции Москвы. Сегодня в Россию прибыл спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия будет обдумывать и формулировать позицию по Украине после получения информации от представителей США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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