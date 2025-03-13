https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004765960.html
Лукашенко заявил о "больших козырях" России по ситуации на Украине
Лукашенко заявил о "больших козырях" России по ситуации на Украине - РИА Новости, 13.03.2025
Лукашенко заявил о "больших козырях" России по ситуации на Украине
Москва располагает "большими козырями" в ситуации на Украине, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:27:00+03:00
2025-03-13T15:27:00+03:00
2025-03-13T16:37:00+03:00
россия
белоруссия
украина
александр лукашенко
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761840710_86:0:1604:854_1920x0_80_0_0_3cb54bd4aeeedacad0f97349682a60fe.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Москва располагает "большими козырями" в ситуации на Украине, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он уточнил, что России сейчас трудно согласиться с идеей США о временном перемирии на фоне больших успехов на фронте. "У них большие козыри, как (президент США Дональд — Прим. ред.) Трамп говорил, в руках. Вот если они эти козыри приберегут, они достанут и начнут в этой карточной игре выигрывать - тогда договоримся", — считает президент Белоруссии.На этой неделе в Саудовской Аравии прошли американо-украинские переговоры, по итогам которых Киев согласился принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.Президент Дональд Трамп после этого заявил, что Вашингтон теперь ждет реакции Москвы. Сегодня в Россию прибыл спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия будет обдумывать и формулировать позицию по Украине после получения информации от представителей США.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
россия
белоруссия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761840710_299:0:1433:851_1920x0_80_0_0_1099a0c8043077f0b52febfd9b6067f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, украина, александр лукашенко, владимир путин, политика
Россия, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Политика
Лукашенко заявил о "больших козырях" России по ситуации на Украине
Лукашенко: договориться по Украине удастся, когда Россия достанет козыри