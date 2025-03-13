https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004765960.html

Лукашенко заявил о "больших козырях" России по ситуации на Украине

Лукашенко заявил о "больших козырях" России по ситуации на Украине - РИА Новости, 13.03.2025

Лукашенко заявил о "больших козырях" России по ситуации на Украине

Москва располагает "большими козырями" в ситуации на Украине, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:27:00+03:00

2025-03-13T15:27:00+03:00

2025-03-13T16:37:00+03:00

россия

белоруссия

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владимир путин

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Москва располагает "большими козырями" в ситуации на Украине, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он уточнил, что России сейчас трудно согласиться с идеей США о временном перемирии на фоне больших успехов на фронте. "У них большие козыри, как (президент США Дональд — Прим. ред.) Трамп говорил, в руках. Вот если они эти козыри приберегут, они достанут и начнут в этой карточной игре выигрывать - тогда договоримся", — считает президент Белоруссии.На этой неделе в Саудовской Аравии прошли американо-украинские переговоры, по итогам которых Киев согласился принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.Президент Дональд Трамп после этого заявил, что Вашингтон теперь ждет реакции Москвы. Сегодня в Россию прибыл спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия будет обдумывать и формулировать позицию по Украине после получения информации от представителей США.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, украина, александр лукашенко, владимир путин, политика