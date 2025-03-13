https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004764260.html

Лукашенко: у США отсутствует план по конфликту на Украине

Лукашенко: у США отсутствует план по конфликту на Украине - РИА Новости, 13.03.2025

Лукашенко: у США отсутствует план по конфликту на Украине

На Россию нельзя нажать по вопросу урегулирования украинского кризиса, поэтому Вашингтон нажал на Киев, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 13.03.2025

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специальная военная операция на украине

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украина

вашингтон (штат)

в мире

александр лукашенко

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. На Россию нельзя нажать по вопросу урегулирования украинского кризиса, поэтому Вашингтон нажал на Киев, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."На этих нажмем - можно нажать, на этих не нажмешь. Что на Россию нажмут... Мы давно обсуждали эту проблему, что (президент США) Дональд (Трамп) придёт и кулаком стукнет - всё. Или санкции введут, так уже ввели против нас столько санкций, что уже дальше некуда их вводить, поэтому нажали на Украину. Что деваться, некуда. Согласились. Тридцать дней так тридцать дней", - сказал Лукашенко в эфире Первого канала.Он добавил, что у США нет плана по конфликту на Украине, Вашингтон зондирует почву. "Абсолютно точно могу сказать, что у американцев нет никакого плана по конфликту в Украине. Они что делают? Они зондируют почву", - подчеркнул белорусский президент.

https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004765960.html

сша

украина

вашингтон (штат)

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