Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко: у США отсутствует план по конфликту на Украине - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 13.03.2025 (обновлено: 15:35 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004764260.html
Лукашенко: у США отсутствует план по конфликту на Украине
Лукашенко: у США отсутствует план по конфликту на Украине - РИА Новости, 13.03.2025
Лукашенко: у США отсутствует план по конфликту на Украине
На Россию нельзя нажать по вопросу урегулирования украинского кризиса, поэтому Вашингтон нажал на Киев, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:20:00+03:00
2025-03-13T15:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
украина
вашингтон (штат)
в мире
александр лукашенко
россия
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004761315_370:244:1203:712_1920x0_80_0_0_fbd5154e51f56c6aabe15553e427a798.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. На Россию нельзя нажать по вопросу урегулирования украинского кризиса, поэтому Вашингтон нажал на Киев, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."На этих нажмем - можно нажать, на этих не нажмешь. Что на Россию нажмут... Мы давно обсуждали эту проблему, что (президент США) Дональд (Трамп) придёт и кулаком стукнет - всё. Или санкции введут, так уже ввели против нас столько санкций, что уже дальше некуда их вводить, поэтому нажали на Украину. Что деваться, некуда. Согласились. Тридцать дней так тридцать дней", - сказал Лукашенко в эфире Первого канала.Он добавил, что у США нет плана по конфликту на Украине, Вашингтон зондирует почву. "Абсолютно точно могу сказать, что у американцев нет никакого плана по конфликту в Украине. Они что делают? Они зондируют почву", - подчеркнул белорусский президент.
https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004765960.html
сша
украина
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004761315_367:166:1203:793_1920x0_80_0_0_7c7edd12d2cd9ef111b9362ee26eb243.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, вашингтон (штат), в мире, александр лукашенко, россия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Вашингтон (штат), В мире, Александр Лукашенко, Россия, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Лукашенко: у США отсутствует план по конфликту на Украине

Лукашенко: у США отсутствует план по конфликту на Украине, они зондируют почву

© Фото : Пул Первого/TelegramПереговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Пул Первого/Telegram
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. На Россию нельзя нажать по вопросу урегулирования украинского кризиса, поэтому Вашингтон нажал на Киев, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"На этих нажмем - можно нажать, на этих не нажмешь. Что на Россию нажмут... Мы давно обсуждали эту проблему, что (президент США) Дональд (Трамп) придёт и кулаком стукнет - всё. Или санкции введут, так уже ввели против нас столько санкций, что уже дальше некуда их вводить, поэтому нажали на Украину. Что деваться, некуда. Согласились. Тридцать дней так тридцать дней", - сказал Лукашенко в эфире Первого канала.
Он добавил, что у США нет плана по конфликту на Украине, Вашингтон зондирует почву. "Абсолютно точно могу сказать, что у американцев нет никакого плана по конфликту в Украине. Они что делают? Они зондируют почву", - подчеркнул белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Лукашенко заявил о "больших козырях" России по ситуации на Украине
Вчера, 15:27
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаВашингтон (штат)В миреАлександр ЛукашенкоРоссияПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала