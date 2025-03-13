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Лукашенко рассказал об очень высоком уровне отношений России и Белоруссии - РИА Новости, 13.03.2025
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15:16 13.03.2025 (обновлено: 15:26 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004762420.html
Лукашенко рассказал об очень высоком уровне отношений России и Белоруссии
Лукашенко рассказал об очень высоком уровне отношений России и Белоруссии - РИА Новости, 13.03.2025
Лукашенко рассказал об очень высоком уровне отношений России и Белоруссии
Отношения РФ и Белоруссии вышли на очень высокий уровень, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным РИА Новости, 13.03.2025
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Отношения РФ и Белоруссии вышли на очень высокий уровень, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным"Я долго думал, что можно сказать о наших отношениях. Они вышли на очень высокий уровень. Мы сохранили уникальное образование в виде Союзного государства, примера которого не было в истории", - заявил Лукашенко на встрече с Путиным.Он отметил, что хорошим зеркалом этих отношений являются торгово-экономические отношения."Каждый год при всех (проблемах), они были и будут эти проблемы, мы все время прирастаем. Это говорит о том, что мы движемся в нормальном направлении", - отметил Лукашенко.
https://ria.ru/20250313/putin-2004764596.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, в мире
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире
Лукашенко рассказал об очень высоком уровне отношений России и Белоруссии

Лукашенко: РФ и Белоруссия вышли на очень высокий уровень отношений

© Фото : Пул Первого/TelegramПереговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Пул Первого/Telegram
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Отношения РФ и Белоруссии вышли на очень высокий уровень, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным
"Я долго думал, что можно сказать о наших отношениях. Они вышли на очень высокий уровень. Мы сохранили уникальное образование в виде Союзного государства, примера которого не было в истории", - заявил Лукашенко на встрече с Путиным.
Он отметил, что хорошим зеркалом этих отношений являются торгово-экономические отношения.
"Каждый год при всех (проблемах), они были и будут эти проблемы, мы все время прирастаем. Это говорит о том, что мы движемся в нормальном направлении", - отметил Лукашенко.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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