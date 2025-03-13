https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004762420.html

Лукашенко рассказал об очень высоком уровне отношений России и Белоруссии

Лукашенко рассказал об очень высоком уровне отношений России и Белоруссии - РИА Новости, 13.03.2025

Лукашенко рассказал об очень высоком уровне отношений России и Белоруссии

Отношения РФ и Белоруссии вышли на очень высокий уровень, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:16:00+03:00

2025-03-13T15:16:00+03:00

2025-03-13T15:26:00+03:00

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004761315_370:244:1203:712_1920x0_80_0_0_fbd5154e51f56c6aabe15553e427a798.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Отношения РФ и Белоруссии вышли на очень высокий уровень, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным"Я долго думал, что можно сказать о наших отношениях. Они вышли на очень высокий уровень. Мы сохранили уникальное образование в виде Союзного государства, примера которого не было в истории", - заявил Лукашенко на встрече с Путиным.Он отметил, что хорошим зеркалом этих отношений являются торгово-экономические отношения."Каждый год при всех (проблемах), они были и будут эти проблемы, мы все время прирастаем. Это говорит о том, что мы движемся в нормальном направлении", - отметил Лукашенко.

https://ria.ru/20250313/putin-2004764596.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, в мире