https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004760773.html
Лукашенко высказался о временном перемирии на Украине
Лукашенко высказался о временном перемирии на Украине - РИА Новости, 13.03.2025
Лукашенко высказался о временном перемирии на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя предложение США о временном перемирии на Украине, заявил, что это не уловка и не будет уловкой. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:12:00+03:00
2025-03-13T15:12:00+03:00
2025-03-13T15:17:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя предложение США о временном перемирии на Украине, заявил, что это не уловка и не будет уловкой."Нет, это не уловка и не будет уловкой. Чтобы это не было уловкой, надо с другой стороны обставляться нормально", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта."Мой вам совет. Только факты!" - заявил президент.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003118760.html
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Лукашенко высказался о временном перемирии на Украине
Лукашенко: предложенное США временное перемирие на Украине — не уловка