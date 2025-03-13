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Лукашенко высказался о временном перемирии на Украине - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 13.03.2025 (обновлено: 15:17 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004760773.html
Лукашенко высказался о временном перемирии на Украине
Лукашенко высказался о временном перемирии на Украине - РИА Новости, 13.03.2025
Лукашенко высказался о временном перемирии на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя предложение США о временном перемирии на Украине, заявил, что это не уловка и не будет уловкой. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:12:00+03:00
2025-03-13T15:17:00+03:00
в мире
украина
сша
специальная военная операция на украине
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
александр лукашенко
россия
киев
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МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя предложение США о временном перемирии на Украине, заявил, что это не уловка и не будет уловкой."Нет, это не уловка и не будет уловкой. Чтобы это не было уловкой, надо с другой стороны обставляться нормально", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта."Мой вам совет. Только факты!" - заявил президент.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003118760.html
https://ria.ru/20250313/putin-2004762042.html
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В мире, Украина, США, Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Александр Лукашенко, Россия, Киев, Владимир Путин
Лукашенко высказался о временном перемирии на Украине

Лукашенко: предложенное США временное перемирие на Украине — не уловка

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя предложение США о временном перемирии на Украине, заявил, что это не уловка и не будет уловкой.
"Нет, это не уловка и не будет уловкой. Чтобы это не было уловкой, надо с другой стороны обставляться нормально", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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"Мой вам совет. Только факты!" - заявил президент.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеАлександр ЛукашенкоРоссияКиевВладимир Путин
 
 
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