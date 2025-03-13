https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004760773.html

Лукашенко высказался о временном перемирии на Украине

Лукашенко высказался о временном перемирии на Украине - РИА Новости, 13.03.2025

Лукашенко высказался о временном перемирии на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя предложение США о временном перемирии на Украине, заявил, что это не уловка и не будет уловкой. РИА Новости, 13.03.2025

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя предложение США о временном перемирии на Украине, заявил, что это не уловка и не будет уловкой."Нет, это не уловка и не будет уловкой. Чтобы это не было уловкой, надо с другой стороны обставляться нормально", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта."Мой вам совет. Только факты!" - заявил президент.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003118760.html

https://ria.ru/20250313/putin-2004762042.html

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