https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004742476.html
Аннулирование
Аннулирование - РИА Новости, 13.03.2025
Аннулирование
Новость с заголовком "Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным", вышедшая на ленты в 13.58 мск, аннулируется как выпущенная ошибочно. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:01:00+03:00
2025-03-13T14:01:00+03:00
2025-03-13T14:37:00+03:00
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/2004742476.jpg?1741865862
Новость с заголовком "Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным", вышедшая на ленты в 13.58 мск, аннулируется как выпущенная ошибочно.Агентство приносит извинения подписчикам и читателям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Новость с заголовком "Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным", вышедшая на ленты в 13.58 мск, аннулируется как выпущенная ошибочно.
Агентство приносит извинения подписчикам и читателям.