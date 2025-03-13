https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004742476.html

Аннулирование

Аннулирование - РИА Новости, 13.03.2025

Аннулирование

Новость с заголовком "Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным", вышедшая на ленты в 13.58 мск, аннулируется как выпущенная ошибочно. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T14:01:00+03:00

2025-03-13T14:01:00+03:00

2025-03-13T14:37:00+03:00

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/2004742476.jpg?1741865862

Новость с заголовком "Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным", вышедшая на ленты в 13.58 мск, аннулируется как выпущенная ошибочно.Агентство приносит извинения подписчикам и читателям.

москва

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва