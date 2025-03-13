https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004682288.html

Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию

Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию - РИА Новости, 13.03.2025

Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Москву, сообщило госагентство Белта. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T10:06:00+03:00

2025-03-13T10:06:00+03:00

2025-03-13T12:47:00+03:00

белоруссия

россия

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александр лукашенко

владимир путин

переговоры путина и лукашенко в москве

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МИНСК, 13 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Москву, сообщило госагентство Белта. С учетом официального статуса визита в церемонии встречи в московском аэропорту Внуково задействовали почетный караул, предусмотрено исполнение гимнов двух стран. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время переговоров, как ожидается, обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества двух стран, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной повестки дня, отмечали в Кремле. Кроме того, по итогам встречи ожидается подписание совместных документов и пресс-конференция лидеров.Это первая первая зарубежная поездка Александра Лукашенко после переизбрания на пост главы Белоруссии.

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Прибытие Лукашенко в Москву Церемония встречи президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. 2025-03-13T10:06 true PT2M13S

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белоруссия, россия, москва, александр лукашенко, владимир путин, переговоры путина и лукашенко в москве