https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004682288.html
Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию
Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию - РИА Новости, 13.03.2025
Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Москву, сообщило госагентство Белта. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T10:06:00+03:00
2025-03-13T10:06:00+03:00
2025-03-13T12:47:00+03:00
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россия
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александр лукашенко
владимир путин
переговоры путина и лукашенко в москве
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МИНСК, 13 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Москву, сообщило госагентство Белта. С учетом официального статуса визита в церемонии встречи в московском аэропорту Внуково задействовали почетный караул, предусмотрено исполнение гимнов двух стран. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время переговоров, как ожидается, обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества двух стран, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной повестки дня, отмечали в Кремле. Кроме того, по итогам встречи ожидается подписание совместных документов и пресс-конференция лидеров.Это первая первая зарубежная поездка Александра Лукашенко после переизбрания на пост главы Белоруссии.
https://ria.ru/20250312/putin-2004504456.html
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Прибытие Лукашенко в Москву
Церемония встречи президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.
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белоруссия, россия, москва, александр лукашенко, владимир путин, переговоры путина и лукашенко в москве
Белоруссия, Россия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Переговоры Путина и Лукашенко в Москве
Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию
Белта: президент Белоруссии Лукашенко прибыл с официальным визитом в Москву