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Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным
Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным - РИА Новости, 13.03.2025
Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в четверг в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает близкий к пресс-службе главы РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T09:06:00+03:00
2025-03-13T09:06:00+03:00
2025-03-13T11:29:00+03:00
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переговоры путина и лукашенко в москве
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МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в четверг в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского госагентства Telegram- канал "Пул первого"."Старт официального визита в РФ. Первый вылетел в Москву", - говорится в сообщении.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров, как ожидается, обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества России и Белоруссии, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной повестки дня, сообщили в Кремле. Кроме того, по итогам встречи ожидается подписание ряда совместных документов и совместная пресс-конференция лидеров.
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Москва, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Telegram, Владимир Путин, Политика, Переговоры Путина и Лукашенко в Москве
Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным
"Пул первого": Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным