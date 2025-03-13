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Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным - РИА Новости, 13.03.2025
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09:06 13.03.2025 (обновлено: 11:29 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004669818.html
Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным
Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным - РИА Новости, 13.03.2025
Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в четверг в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает близкий к пресс-службе главы РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T09:06:00+03:00
2025-03-13T11:29:00+03:00
москва
александр лукашенко
белоруссия
россия
telegram
владимир путин
политика
переговоры путина и лукашенко в москве
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МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в четверг в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского госагентства Telegram- канал "Пул первого"."Старт официального визита в РФ. Первый вылетел в Москву", - говорится в сообщении.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров, как ожидается, обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества России и Белоруссии, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной повестки дня, сообщили в Кремле. Кроме того, по итогам встречи ожидается подписание ряда совместных документов и совместная пресс-конференция лидеров.
https://ria.ru/20250310/lukashenko-2004166770.html
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москва, александр лукашенко, белоруссия, россия, telegram, владимир путин, политика, переговоры путина и лукашенко в москве
Москва, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Telegram, Владимир Путин, Политика, Переговоры Путина и Лукашенко в Москве
Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

"Пул первого": Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

© Фото : Пул Первого/TelegramСамолет президента Белоруссии Александра Лукашенко перед вылетом в Москву. 13 марта 2025
Самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко перед вылетом в Москву. 13 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Пул Первого/Telegram
Самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко перед вылетом в Москву. 13 марта 2025
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МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в четверг в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского госагентства Telegram- канал "Пул первого".
"Старт официального визита в РФ. Первый вылетел в Москву", - говорится в сообщении.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров, как ожидается, обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества России и Белоруссии, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной повестки дня, сообщили в Кремле. Кроме того, по итогам встречи ожидается подписание ряда совместных документов и совместная пресс-конференция лидеров.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о защите граждан
10 марта, 18:51
 
МоскваАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияTelegramВладимир ПутинПолитикаПереговоры Путина и Лукашенко в Москве
 
 
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