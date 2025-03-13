https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004669818.html

Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным - РИА Новости, 13.03.2025

Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в четверг в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает близкий к пресс-службе главы РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T09:06:00+03:00

2025-03-13T09:06:00+03:00

2025-03-13T11:29:00+03:00

москва

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МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в четверг в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского госагентства Telegram- канал "Пул первого"."Старт официального визита в РФ. Первый вылетел в Москву", - говорится в сообщении.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров, как ожидается, обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества России и Белоруссии, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной повестки дня, сообщили в Кремле. Кроме того, по итогам встречи ожидается подписание ряда совместных документов и совместная пресс-конференция лидеров.

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