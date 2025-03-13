https://ria.ru/20250313/ledokoly-2004878060.html

Трамп заявил о желании обогнать Россию по количеству ледоколов

Трамп заявил о желании обогнать Россию по количеству ледоколов - РИА Новости, 13.03.2025

Трамп заявил о желании обогнать Россию по количеству ледоколов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты планируют заказать изготовление более 40 ледоколов. РИА Новости, 13.03.2025

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты планируют заказать изготовление более 40 ледоколов. "Мы в процессе заказа 48 ледоколов", - сказал Трамп в Белом доме. Он подчеркнул, что по Арктическому региону проходят важные маршруты. "У России, как вы знаете, порядка 40 ледоколов", - сказал Трамп.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994703822.html

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сша, россия, дональд трамп, в мире