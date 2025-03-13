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Трамп заявил о желании обогнать Россию по количеству ледоколов - РИА Новости, 13.03.2025
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21:45 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/ledokoly-2004878060.html
Трамп заявил о желании обогнать Россию по количеству ледоколов
Трамп заявил о желании обогнать Россию по количеству ледоколов - РИА Новости, 13.03.2025
Трамп заявил о желании обогнать Россию по количеству ледоколов
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты планируют заказать изготовление более 40 ледоколов. РИА Новости, 13.03.2025
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россия
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты планируют заказать изготовление более 40 ледоколов. "Мы в процессе заказа 48 ледоколов", - сказал Трамп в Белом доме. Он подчеркнул, что по Арктическому региону проходят важные маршруты. "У России, как вы знаете, порядка 40 ледоколов", - сказал Трамп.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994703822.html
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сша, россия, дональд трамп, в мире
США, Россия, Дональд Трамп, В мире
Трамп заявил о желании обогнать Россию по количеству ледоколов

Трамп заявил, что США планируют заказать изготовление более 40 ледоколов

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты планируют заказать изготовление более 40 ледоколов.
"Мы в процессе заказа 48 ледоколов", - сказал Трамп в Белом доме.
Он подчеркнул, что по Арктическому региону проходят важные маршруты.
России, как вы знаете, порядка 40 ледоколов", - сказал Трамп.
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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