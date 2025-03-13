https://ria.ru/20250313/ldpr-2004746636.html

Слуцкий предложил полностью запретить въезд мигрантов в Россию

Слуцкий предложил полностью запретить въезд мигрантов в Россию - РИА Новости, 13.03.2025

Слуцкий предложил полностью запретить въезд мигрантов в Россию

ЛДПР предлагает полностью запретить въезд мигрантов в Россию как минимум до конца года, чтобы обезопасить страну и ее граждан, сообщил РИА Новости лидер партии... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T14:15:00+03:00

2025-03-13T14:15:00+03:00

2025-03-13T14:15:00+03:00

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. ЛДПР предлагает полностью запретить въезд мигрантов в Россию как минимум до конца года, чтобы обезопасить страну и ее граждан, сообщил РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий. "Если мы хотим безопасности, если мы предвидим возможные многотысячные бунты приехавших религиозных фанатиков и усиление терроризма с их стороны, нужно принимать срочные меры. ЛДПР предлагает полностью запретить въезд мигрантов как минимум до конца года", - сказал Слуцкий. По словам парламентария, количество мигрантов в стране превысило "критическую массу". Он добавил, что по данным Росстата, прирост приезжих мигрантов по итогам 2024 года составил 568,5 тысячи человек, что является максимальным показателем с 1995 года, когда он был 599 тысяч человек. "Более того, стране нужна чёткая стратегия суверенной миграционной политики. В её основе интересы большинства россиян, их безопасность и социальная защищённость. Если экономике нужны мигранты, пускать только дозированно и на ограниченный срок, без привоза семей. И никакого им гражданства и социальных льгот за наш счёт", - отметил Слуцкий. Он подчеркнул, что Россия не должна повторить катастрофу "цивилизованных" стран "развитой демократии", где местные жители боятся выходить на улицу и за версту обходят районы, где проживают мигранты. Кроме того, по мнению лидера ЛДПР, необходимо предотвратить повтор ситуации по аналогии с западными странами, когда приезжие "диктуют местному населению свои правила жизни, отбирают рабочие места и занимаются криминальным бизнесом".

https://ria.ru/20250218/gd-2000117982.html

https://realty.ria.ru/20250304/sograzhdane-2002896691.html

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россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, федеральная служба государственной статистики (росстат)