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Слуцкий предложил полностью запретить въезд мигрантов в Россию - РИА Новости, 13.03.2025
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14:15 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/ldpr-2004746636.html
Слуцкий предложил полностью запретить въезд мигрантов в Россию
Слуцкий предложил полностью запретить въезд мигрантов в Россию - РИА Новости, 13.03.2025
Слуцкий предложил полностью запретить въезд мигрантов в Россию
ЛДПР предлагает полностью запретить въезд мигрантов в Россию как минимум до конца года, чтобы обезопасить страну и ее граждан, сообщил РИА Новости лидер партии... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:15:00+03:00
2025-03-13T14:15:00+03:00
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. ЛДПР предлагает полностью запретить въезд мигрантов в Россию как минимум до конца года, чтобы обезопасить страну и ее граждан, сообщил РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий. "Если мы хотим безопасности, если мы предвидим возможные многотысячные бунты приехавших религиозных фанатиков и усиление терроризма с их стороны, нужно принимать срочные меры. ЛДПР предлагает полностью запретить въезд мигрантов как минимум до конца года", - сказал Слуцкий. По словам парламентария, количество мигрантов в стране превысило "критическую массу". Он добавил, что по данным Росстата, прирост приезжих мигрантов по итогам 2024 года составил 568,5 тысячи человек, что является максимальным показателем с 1995 года, когда он был 599 тысяч человек. "Более того, стране нужна чёткая стратегия суверенной миграционной политики. В её основе интересы большинства россиян, их безопасность и социальная защищённость. Если экономике нужны мигранты, пускать только дозированно и на ограниченный срок, без привоза семей. И никакого им гражданства и социальных льгот за наш счёт", - отметил Слуцкий. Он подчеркнул, что Россия не должна повторить катастрофу "цивилизованных" стран "развитой демократии", где местные жители боятся выходить на улицу и за версту обходят районы, где проживают мигранты. Кроме того, по мнению лидера ЛДПР, необходимо предотвратить повтор ситуации по аналогии с западными странами, когда приезжие "диктуют местному населению свои правила жизни, отбирают рабочие места и занимаются криминальным бизнесом".
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россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Слуцкий предложил полностью запретить въезд мигрантов в Россию

Слуцкий: ЛДПР предлагает полностью запретить въезд мигрантов в РФ до конца года

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. ЛДПР предлагает полностью запретить въезд мигрантов в Россию как минимум до конца года, чтобы обезопасить страну и ее граждан, сообщил РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий.
"Если мы хотим безопасности, если мы предвидим возможные многотысячные бунты приехавших религиозных фанатиков и усиление терроризма с их стороны, нужно принимать срочные меры. ЛДПР предлагает полностью запретить въезд мигрантов как минимум до конца года", - сказал Слуцкий.
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По словам парламентария, количество мигрантов в стране превысило "критическую массу". Он добавил, что по данным Росстата, прирост приезжих мигрантов по итогам 2024 года составил 568,5 тысячи человек, что является максимальным показателем с 1995 года, когда он был 599 тысяч человек.
"Более того, стране нужна чёткая стратегия суверенной миграционной политики. В её основе интересы большинства россиян, их безопасность и социальная защищённость. Если экономике нужны мигранты, пускать только дозированно и на ограниченный срок, без привоза семей. И никакого им гражданства и социальных льгот за наш счёт", - отметил Слуцкий.
Он подчеркнул, что Россия не должна повторить катастрофу "цивилизованных" стран "развитой демократии", где местные жители боятся выходить на улицу и за версту обходят районы, где проживают мигранты. Кроме того, по мнению лидера ЛДПР, необходимо предотвратить повтор ситуации по аналогии с западными странами, когда приезжие "диктуют местному населению свои правила жизни, отбирают рабочие места и занимаются криминальным бизнесом".
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РоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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