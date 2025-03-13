https://ria.ru/20250313/lavrov-2004801116.html

Лавров оценил диалог с Рубио и Уолтцем

Лавров оценил диалог с Рубио и Уолтцем - РИА Новости, 13.03.2025

Лавров оценил диалог с Рубио и Уолтцем

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не будет "осмысливать" публичные заявления госсекретаря США Марко Рубио и советника президента США по нацбезопасности РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T17:05:00+03:00

2025-03-13T17:05:00+03:00

2025-03-13T17:25:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не будет "осмысливать" публичные заявления госсекретаря США Марко Рубио и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца относительно украинской проблематики и урегулирования, отметив, что в контактах с российской стороной оба поддерживают нормальный диалог."У нас с ними есть диалог. И с Марко Рубио, и с Майком Уолтцем. Когда они вступают с нами в прямой разговор, они абсолютно нормально этот диалог ведут. Поэтому все, что они говорят на публику у себя, на публику в Саудовской Аравии, на публику на Украине, я даже не собираюсь осмысливать", - сказал Лавров журналистам, кадры показал канал "Россия 1".Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины с участием упомянутых представителей Белого дома. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

https://ria.ru/20250313/lavrov-2004650722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, политика, сергей лавров, марко рубио, майк уолтц, в мире, украина, киев