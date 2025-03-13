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Лавров оценил диалог с Рубио и Уолтцем - РИА Новости, 13.03.2025
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17:05 13.03.2025 (обновлено: 17:25 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/lavrov-2004801116.html
Лавров оценил диалог с Рубио и Уолтцем
Лавров оценил диалог с Рубио и Уолтцем - РИА Новости, 13.03.2025
Лавров оценил диалог с Рубио и Уолтцем
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не будет "осмысливать" публичные заявления госсекретаря США Марко Рубио и советника президента США по нацбезопасности РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T17:05:00+03:00
2025-03-13T17:25:00+03:00
россия
сша
политика
сергей лавров
марко рубио
майк уолтц
в мире
украина
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не будет "осмысливать" публичные заявления госсекретаря США Марко Рубио и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца относительно украинской проблематики и урегулирования, отметив, что в контактах с российской стороной оба поддерживают нормальный диалог."У нас с ними есть диалог. И с Марко Рубио, и с Майком Уолтцем. Когда они вступают с нами в прямой разговор, они абсолютно нормально этот диалог ведут. Поэтому все, что они говорят на публику у себя, на публику в Саудовской Аравии, на публику на Украине, я даже не собираюсь осмысливать", - сказал Лавров журналистам, кадры показал канал "Россия 1".Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины с участием упомянутых представителей Белого дома. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
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россия, сша, политика, сергей лавров, марко рубио, майк уолтц, в мире, украина, киев
Россия, США, Политика, Сергей Лавров, Марко Рубио, Майк Уолтц, В мире, Украина, Киев
Лавров оценил диалог с Рубио и Уолтцем

Лавров: у России есть диалог с Рубио и Уолтцем, они ведут себя нормально

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не будет "осмысливать" публичные заявления госсекретаря США Марко Рубио и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца относительно украинской проблематики и урегулирования, отметив, что в контактах с российской стороной оба поддерживают нормальный диалог.
«
"У нас с ними есть диалог. И с Марко Рубио, и с Майком Уолтцем. Когда они вступают с нами в прямой разговор, они абсолютно нормально этот диалог ведут. Поэтому все, что они говорят на публику у себя, на публику в Саудовской Аравии, на публику на Украине, я даже не собираюсь осмысливать", - сказал Лавров журналистам, кадры показал канал "Россия 1".
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины с участием упомянутых представителей Белого дома. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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