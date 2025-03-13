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"Вот и все": на Западе неожиданно отреагировали на интервью Лаврова - РИА Новости, 13.03.2025
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03:18 13.03.2025 (обновлено: 14:42 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/lavrov-2004650722.html
"Вот и все": на Западе неожиданно отреагировали на интервью Лаврова
"Вот и все": на Западе неожиданно отреагировали на интервью Лаврова - РИА Новости, 13.03.2025
"Вот и все": на Западе неожиданно отреагировали на интервью Лаврова
Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американским блогерам вызвало шквал одобрения в западном интернет-сегменте, свидетельствуют комментарии, РИА Новости, 13.03.2025
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россия
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американским блогерам вызвало шквал одобрения в западном интернет-сегменте, свидетельствуют комментарии, которые пользователи оставляли под трансляцией на YouTube-канале одного из участников беседы — юриста и бывшего верховного судьи Нью-Джерси Эндрю Наполитано."Лавров — величайший. Так много уважения к этому человеку", — написала havenwyld.Некоторые из зрителей обратили внимание на то, насколько сильно российские политики отличаются от европейских."Из Германии: по сравнению с господином Путиным и господином Лавровым наши политики выглядят как дети с расстройством поведения", — считает bessokeks4006."Сергея Лаврова часто изображают как злодея, но он очень уважаемый дипломат и на самом деле хотел мира с самого начала", — прокомментировала Venoxisguides.Другую часть аудитории восхитили профессионализм и открытость главы российской дипломатии."Сергей Лавров выглядит для меня как один из самых настоящих и честных политиков, которые когда-либо жили. Вот и все!" — признался syro3471."Сергей Лавров — лучший в мире министр иностранных дел, интеллектуал, высокообразованный и умный, ответственный, обладающий большими познаниями в геополитике. Он настоящий и очень редкий государственный деятель и голос разума", — написал пользователь @minn-e5z.Накануне Сергей Лавров дал интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу, в ходе которого изложил позицию России по урегулированию украинского конфликта, а также рассказал о взаимоотношениях Москвы с Вашингтоном и диалоге с Китаем.
https://ria.ru/20250312/lavrov-2004477589.html
https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004365949.html
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россия, германия, сергей лавров, в мире
Россия, Германия, Сергей Лавров, В мире

"Вот и все": на Западе неожиданно отреагировали на интервью Лаврова

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американским блогерам вызвало шквал одобрения в западном интернет-сегменте, свидетельствуют комментарии, которые пользователи оставляли под трансляцией на YouTube-канале одного из участников беседы — юриста и бывшего верховного судьи Нью-Джерси Эндрю Наполитано.
"Лавров — величайший. Так много уважения к этому человеку", — написала havenwyld.
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Некоторые из зрителей обратили внимание на то, насколько сильно российские политики отличаются от европейских.
"Из Германии: по сравнению с господином Путиным и господином Лавровым наши политики выглядят как дети с расстройством поведения", — считает bessokeks4006.
"Сергея Лаврова часто изображают как злодея, но он очень уважаемый дипломат и на самом деле хотел мира с самого начала", — прокомментировала Venoxisguides.
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Другую часть аудитории восхитили профессионализм и открытость главы российской дипломатии.
«
"Сергей Лавров выглядит для меня как один из самых настоящих и честных политиков, которые когда-либо жили. Вот и все!" — признался syro3471.
"Сергей Лавров — лучший в мире министр иностранных дел, интеллектуал, высокообразованный и умный, ответственный, обладающий большими познаниями в геополитике. Он настоящий и очень редкий государственный деятель и голос разума", — написал пользователь @minn-e5z.
Накануне Сергей Лавров дал интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу, в ходе которого изложил позицию России по урегулированию украинского конфликта, а также рассказал о взаимоотношениях Москвы с Вашингтоном и диалоге с Китаем.
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