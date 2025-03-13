https://ria.ru/20250313/lavrov-2004650722.html

"Вот и все": на Западе неожиданно отреагировали на интервью Лаврова

"Вот и все": на Западе неожиданно отреагировали на интервью Лаврова - РИА Новости, 13.03.2025

"Вот и все": на Западе неожиданно отреагировали на интервью Лаврова

Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американским блогерам вызвало шквал одобрения в западном интернет-сегменте, свидетельствуют комментарии, РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T03:18:00+03:00

2025-03-13T03:18:00+03:00

2025-03-13T14:42:00+03:00

россия

германия

сергей лавров

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американским блогерам вызвало шквал одобрения в западном интернет-сегменте, свидетельствуют комментарии, которые пользователи оставляли под трансляцией на YouTube-канале одного из участников беседы — юриста и бывшего верховного судьи Нью-Джерси Эндрю Наполитано."Лавров — величайший. Так много уважения к этому человеку", — написала havenwyld.Некоторые из зрителей обратили внимание на то, насколько сильно российские политики отличаются от европейских."Из Германии: по сравнению с господином Путиным и господином Лавровым наши политики выглядят как дети с расстройством поведения", — считает bessokeks4006."Сергея Лаврова часто изображают как злодея, но он очень уважаемый дипломат и на самом деле хотел мира с самого начала", — прокомментировала Venoxisguides.Другую часть аудитории восхитили профессионализм и открытость главы российской дипломатии."Сергей Лавров выглядит для меня как один из самых настоящих и честных политиков, которые когда-либо жили. Вот и все!" — признался syro3471."Сергей Лавров — лучший в мире министр иностранных дел, интеллектуал, высокообразованный и умный, ответственный, обладающий большими познаниями в геополитике. Он настоящий и очень редкий государственный деятель и голос разума", — написал пользователь @minn-e5z.Накануне Сергей Лавров дал интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу, в ходе которого изложил позицию России по урегулированию украинского конфликта, а также рассказал о взаимоотношениях Москвы с Вашингтоном и диалоге с Китаем.

https://ria.ru/20250312/lavrov-2004477589.html

https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004365949.html

https://ria.ru/20250312/ukraina-2004573048.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, сергей лавров, в мире