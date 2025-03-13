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Лидер оппозиции в Румынии заявила, что продолжит курс Джорджеску - РИА Новости, 13.03.2025
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20:44 13.03.2025 (обновлено: 20:46 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/kurs-2004870005.html
Лидер оппозиции в Румынии заявила, что продолжит курс Джорджеску
Лидер оппозиции в Румынии заявила, что продолжит курс Джорджеску - РИА Новости, 13.03.2025
Лидер оппозиции в Румынии заявила, что продолжит курс Джорджеску
Лидер румынской оппозиционной "Партии молодых людей" (POT) Ана-Мария Гаврилэ заявила, что она и председатель "Альянса за объединение румын" (AUR) Джеордже... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T20:44:00+03:00
2025-03-13T20:46:00+03:00
в мире
румыния
сша
россия
кэлин джеорджеску
нато
президентские выборы в румынии — 2024
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БУХАРЕСТ, 13 мар – РИА Новости. Лидер румынской оппозиционной "Партии молодых людей" (POT) Ана-Мария Гаврилэ заявила, что она и председатель "Альянса за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион намерены участвовать в выборах президента не вместо Кэлина Джеорджеску, а для продолжения его политического курса. Ранее Конституционный суд Румынии запретил Джеорджеску участвовать в выборах, что вызвало резонанс среди его сторонников. Представители оппозиции считают это решение необоснованным и продолжают мобилизацию сторонников. "Ни Симион, ни я не включились в избирательную кампанию для того, чтобы заменить господина Джеорджеску. Мы участвуем. чтобы продолжить его дело, его политический курс и защищать Конституцию", – отметила Гаврилэ в видеообращении в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). Лидер POT подчеркнула, что сторонникам двух оппозиционных сил необходимо как можно быстрее скачать, заполнить и передать подписные листы. "Чем быстрее мы это сделаем, тем скорее сможем приступить к оформлению документов. Время – ключевой фактор. Если каждый выполнит свою часть работы, мы справимся", – пояснила политик, отметив, что сбор подписей в поддержку кандидатур должен завершиться не позднее субботы, 15 марта. Именно в этот день она намерена прийти в Центральное избирательное бюро для подачи документов. По словам Гаврилэ, оппозиция намерена добиться восстановления конституционного порядка, несмотря на ограничения. Ранее Симион в эфире телеканала Realitatea Plus заявил, что инициатива о выдвижении кандидатур исходила от самого Джеорджеску. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европа угрожает сама себе. При этом в качестве примера Вэнс привел отмену итогов выборов в Румынии и реакцию на это событие европейских политиков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистcкой и запрещена в России
https://ria.ru/20250313/rumyniya-2004516984.html
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в мире, румыния, сша, россия, кэлин джеорджеску, нато, президентские выборы в румынии — 2024
В мире, Румыния, США, Россия, Кэлин Джеорджеску, НАТО, Президентские выборы в Румынии — 2024
Лидер оппозиции в Румынии заявила, что продолжит курс Джорджеску

Гаврилэ заявила, что участвует в выборах ради продолжения курса Джорджеску

© Flickr / miss_unafraidФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Flickr / miss_unafraid
Флаг Румынии. Архивное фото
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БУХАРЕСТ, 13 мар – РИА Новости. Лидер румынской оппозиционной "Партии молодых людей" (POT) Ана-Мария Гаврилэ заявила, что она и председатель "Альянса за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион намерены участвовать в выборах президента не вместо Кэлина Джеорджеску, а для продолжения его политического курса.
Ранее Конституционный суд Румынии запретил Джеорджеску участвовать в выборах, что вызвало резонанс среди его сторонников. Представители оппозиции считают это решение необоснованным и продолжают мобилизацию сторонников.
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"Ни Симион, ни я не включились в избирательную кампанию для того, чтобы заменить господина Джеорджеску. Мы участвуем. чтобы продолжить его дело, его политический курс и защищать Конституцию", – отметила Гаврилэ в видеообращении в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
Лидер POT подчеркнула, что сторонникам двух оппозиционных сил необходимо как можно быстрее скачать, заполнить и передать подписные листы.
"Чем быстрее мы это сделаем, тем скорее сможем приступить к оформлению документов. Время – ключевой фактор. Если каждый выполнит свою часть работы, мы справимся", – пояснила политик, отметив, что сбор подписей в поддержку кандидатур должен завершиться не позднее субботы, 15 марта. Именно в этот день она намерена прийти в Центральное избирательное бюро для подачи документов.
По словам Гаврилэ, оппозиция намерена добиться восстановления конституционного порядка, несмотря на ограничения.
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Ранее Симион в эфире телеканала Realitatea Plus заявил, что инициатива о выдвижении кандидатур исходила от самого Джеорджеску.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европа угрожает сама себе. При этом в качестве примера Вэнс привел отмену итогов выборов в Румынии и реакцию на это событие европейских политиков.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистcкой и запрещена в России
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