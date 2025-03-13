https://ria.ru/20250313/kurahovo-2004653074.html

Украинские волонтеры вывозили раненых из Курахово за деньги

Украинские волонтеры вывозили раненых из Курахово за деньги - РИА Новости, 13.03.2025

Украинские волонтеры вывозили раненых из Курахово за деньги

Беженцы из Курахово рассказали РИА Новости, как украинские волонтеры вывозили получивших ранения жителей из зоны боевых действий в ДНР за 30 тысяч гривен (около РИА Новости, 13.03.2025

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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Беженцы из Курахово рассказали РИА Новости, как украинские волонтеры вывозили получивших ранения жителей из зоны боевых действий в ДНР за 30 тысяч гривен (около 700 долларов). "Когда соседку ранило, мы стали больше бояться и вообще перестали выходить. И мы ей вызвали волонтеров, ее вывезли волонтеры — вывезли ее платно", — сказала Лариса. Её сын уточнил: "30 тысяч гривен отдали — вот такие волонтеры". По их словам, семья, как и многие соседи, хотела пережить интенсивные боевые действия, они готовились: жители не покидали свои дома, а точнее подвалы, в которых ранее были сделаны запасы воды и еды.Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.

https://ria.ru/20250313/kurakhovo-2004652922.html

https://ria.ru/20250313/kurakhovo-2004652594.html

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