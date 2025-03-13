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Украинские волонтеры вывозили раненых из Курахово за деньги - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:19 13.03.2025 (обновлено: 06:03 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/kurahovo-2004653074.html
Украинские волонтеры вывозили раненых из Курахово за деньги
Украинские волонтеры вывозили раненых из Курахово за деньги - РИА Новости, 13.03.2025
Украинские волонтеры вывозили раненых из Курахово за деньги
Беженцы из Курахово рассказали РИА Новости, как украинские волонтеры вывозили получивших ранения жителей из зоны боевых действий в ДНР за 30 тысяч гривен (около РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T04:19:00+03:00
2025-03-13T06:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
курахово
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Беженцы из Курахово рассказали РИА Новости, как украинские волонтеры вывозили получивших ранения жителей из зоны боевых действий в ДНР за 30 тысяч гривен (около 700 долларов). "Когда соседку ранило, мы стали больше бояться и вообще перестали выходить. И мы ей вызвали волонтеров, ее вывезли волонтеры — вывезли ее платно", — сказала Лариса. Её сын уточнил: "30 тысяч гривен отдали — вот такие волонтеры". По их словам, семья, как и многие соседи, хотела пережить интенсивные боевые действия, они готовились: жители не покидали свои дома, а точнее подвалы, в которых ранее были сделаны запасы воды и еды.Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250313/kurakhovo-2004652922.html
https://ria.ru/20250313/kurakhovo-2004652594.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, курахово
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Курахово
Украинские волонтеры вывозили раненых из Курахово за деньги

Беженка Лариса: украинские волонтеры вывозили раненых за 30 тысяч гривен

© AP Photo / Anton ShtukaКурахово
Курахово - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Anton Shtuka
Курахово. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Беженцы из Курахово рассказали РИА Новости, как украинские волонтеры вывозили получивших ранения жителей из зоны боевых действий в ДНР за 30 тысяч гривен (около 700 долларов).
"Когда соседку ранило, мы стали больше бояться и вообще перестали выходить. И мы ей вызвали волонтеров, ее вывезли волонтеры — вывезли ее платно", — сказала Лариса.
Эвакуация мирных жителей из освобожденных районов поселка Курахово - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Семья из Курахово не эвакуировалась из города, так как прятала сына от ТЦК
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Её сын уточнил: "30 тысяч гривен отдали — вот такие волонтеры".
По их словам, семья, как и многие соседи, хотела пережить интенсивные боевые действия, они готовились: жители не покидали свои дома, а точнее подвалы, в которых ранее были сделаны запасы воды и еды.
Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаКурахово
 
 
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