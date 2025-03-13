https://ria.ru/20250313/kriminal-2004557659.html

"Прыгали на голове". Почему участницы смертельной драки в Калуге на свободе

"Прыгали на голове". Почему участницы смертельной драки в Калуге на свободе - РИА Новости, 13.03.2025

"Прыгали на голове". Почему участницы смертельной драки в Калуге на свободе

В Калужской области расследуют уголовное дело об избиении 47-летнего Валерия Герасимова. Он попал в реанимацию и спустя несколько часов скончался... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T08:00:00+03:00

2025-03-13T08:00:00+03:00

2025-03-13T13:17:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. В Калужской области расследуют уголовное дело об избиении 47-летнего Валерия Герасимова. Он попал в реанимацию и спустя несколько часов скончался. Судебно-медицинская экспертиза предварительно показала, что смерть никак не связана с дракой, однако очевидцы и родные погибшего с этим не согласны. РИА Новости разбиралось в ситуации.Злой городВ ночь с 8 на 9 марта в городскую больницу Козельска доставили мужчину средних лет со множеством ссадин и гематом на голове и туловище. Он был без сознания, потом впал в кому. Медики несколько часов боролись за его жизнь, однако пациент скончался.Как выяснилось, это был местный житель Валерий Герасимов. Оперативники выяснили, что вечером он проводил время в кафе "Майами". Оттуда его и забрала скорая помощь."По словам очевидцев, в кафе Валерий пытался познакомиться с одной из посетительниц, — рассказывает РИА Новости его соседка по дому Мария (имя по ее просьбе изменено). — Та отказалась, а затем подозвала дочь с подругой и зачем-то сообщила, что он ее ударил".Дочь, дождавшись, когда Герасимов выйдет на улицу, догнала его, повалила на землю и принялась избивать. Вскоре к этому подключились мать и ее знакомая."Мы просто оттаскивали их толпой, а та малолетка кидалась на каждого, — поделилась подробностями в местном чате находившаяся там местная жительница Александра. — Ей вообще было все равно — вырывалась и прыгала у него на голове. Сложилось впечатление, что она была под чем-то, неуравновешенная какая-то".Прекратилось избиение лишь после того, как Валерий окончательно перестал сопротивляться и потерял сознание.Связи в администрацииСледователи возбудили уголовное дело, однако не уточнили, по какой именно статье. По данным РИА Новости, речь идет о статье 109 УК России "Причинение смерти по неосторожности"."Кафе в тот вечер посетили три жительницы Козельского района: мать, дочь и их подруга, — сообщили в областном СУ СК. — По предварительным данным, между одной из них и мужчиной произошла ссора и тот ударил старшую из женщин, а затем получил телесные повреждения от ее дочери и подруги".Светлана, ее дочь Виктория и их знакомая Анастасия — из соседней деревни. Полицейские всех опросили, а городской суд ограничился подпиской о невыезде.Это вызвало сильный общественный резонанс, инцидент обсуждали в том числе в федеральных СМИ. По городу поползли слухи, что зачинщица конфликта подключила к "решению проблемы" своих людей в местной администрации, поэтому этой троице удалось избежать не только отправки в СИЗО, но и домашнего ареста."Валерий был очень спокойным и совершенно неконфликтным, — подчеркивает его соседка. — Он бы никогда не поднял руку на женщину".У него остались дети и внуки. Похоронить должны были на днях, однако тело отправили на повторную судебно-медицинскую экспертизу."Проблемы со здоровьем"Масла в огонь добавило и официальное заявление СК: "Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, мужчина скончался в результате заболевания, а телесные повреждения, обнаруженные на его теле, в причинной связи со смертью не состоят и расцениваются как не причинившие вреда здоровью".Это возмутило общественность еще больше. Впрочем, окончательные выводы делать еще рано — точную причину смерти назовут после развернутой судебно-медицинской экспертизы, которая может занять около месяца.Сейчас следователи ищут и опрашивают возможных свидетелей, а также изучают записи с камер видеонаблюдения. По словам местных, часть из них в тот день почему-то не работали либо записи были удалены. Так это или нет, предстоит выяснить силовикам.Что касается подозреваемых, то они закрыли свои профили в социальных сетях. РИА Новости попыталось связаться с одной из них — Анастасией, однако она не ответила.Светлана и Виктория, в свою очередь, на днях отправились в местную больницу — их видели возле кабинета судебных медиков, а затем в больничной палате."Они приезжали в больницу в ту же ночь после избиения, чтобы снять побои, — объясняет свидетель Александра. — Врачи предложили госпитализацию, но женщины отказались. Когда же возбудили уголовное дело, сразу передумали".Если вину докажут, подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы. В случае переквалификации и ужесточения статьи срок может существенно увеличиться — вплоть до 15 лет колонии. Расследование взяла на контроль областная прокуратура.

https://ria.ru/20250130/kriminal-1995943368.html

https://ria.ru/20250127/proisshestviya-1995325558.html

https://ria.ru/20250120/kriminal-1994191542.html

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козельский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, калуга, россия, козельский район, следственный комитет россии (ск рф)