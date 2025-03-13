Путин и Лукашенко проводят переговоры в Кремле
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Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, сообщил корреспондент РИА Новости. Ключевые темы встречи — в материале РИА Новости.
Заявления Владимира Путина
- Россию и Белоруссию объединяют исторические связи, их отношения являются примером для многих других стран.
- В сфере экономики у двух государств все развивается наилучшим образом, несмотря на все сложности.
- Россия и Белоруссия открывают новые направления взаимодействия, например, в сфере авиастроения.
- К визиту Лукашенко подготовлены межведомственные документы.
- Лукашенко в пятницу выступит в Совфеде.
- Путин ждет президента Белоруссии 9 мая в России.
Заявления Александра Лукашенко
- Путин будет разговаривать с посланцами Трампа насчет перемирия на Украине в четверг-пятницу.
- Предложение США о временном перемирии на Украине — это не уловка.
- Киев, скорее всего, не согласится на перемирие, но, вероятно, рассчитывает на отказ Москвы.
- На Россию "не нажать" по вопросу урегулирования на Украине, Соединенные Штаты "нажали" на Киев.
- У США нет плана по конфликту на Украине, Вашингтон зондирует почву.
- Россия обладает "большими козырями" в ситуации на Украине, поэтому договориться об урегулировании удастся, когда Москва "их достанет".
- Курскую область окончательно освободят в течение нескольких дней.
- Отношения России и Белоруссии вышли на очень высокий уровень.
- Белоруссия пока не получила ракеты "Орешник" от России.
Переговоры прошли в Большом Кремлевском дворце.
Встреча лидеров тет-а-тет продлилась час и три минуты. Затем начались переговоры в расширенном составе в формате обеда.
Кроме того, ожидается, что по итогам переговоров лидеры проведут совместную пресс-конференцию. Также стороны планируют подписать ряд двусторонних документов.