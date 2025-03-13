https://ria.ru/20250313/kreml-2004760638.html

Путин и Лукашенко проводят переговоры в Кремле

Путин и Лукашенко проводят переговоры в Кремле - РИА Новости, 13.03.2025

Путин и Лукашенко проводят переговоры в Кремле

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, сообщил корреспондент РИА Новости. Ключевые темы встречи — в... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:12:00+03:00

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россия

белоруссия

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, сообщил корреспондент РИА Новости. Ключевые темы встречи — в материале РИА Новости.Заявления Владимира ПутинаЗаявления Александра ЛукашенкоПереговоры прошли в Большом Кремлевском дворце.Встреча лидеров тет-а-тет продлилась час и три минуты. Затем начались переговоры в расширенном составе в формате обеда.Кроме того, ожидается, что по итогам переговоров лидеры проведут совместную пресс-конференцию. Также стороны планируют подписать ряд двусторонних документов.

https://ria.ru/20250226/belorussiya-2001723508.html

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Путин об отношениях России и Белоруссии Отношения России и Белоруссии развиваются таким образом, что они могли бы быть примером для отношений между многими другими странами, подчеркнул Путин 2025-03-13T15:12 true PT1M19S

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россия, белоруссия, владимир путин