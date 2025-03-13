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Путин и Лукашенко проводят переговоры в Кремле - РИА Новости, 13.03.2025
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15:12 13.03.2025 (обновлено: 17:19 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/kreml-2004760638.html
Путин и Лукашенко проводят переговоры в Кремле
Путин и Лукашенко проводят переговоры в Кремле - РИА Новости, 13.03.2025
Путин и Лукашенко проводят переговоры в Кремле
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, сообщил корреспондент РИА Новости. Ключевые темы встречи — в... РИА Новости, 13.03.2025
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россия
белоруссия
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, сообщил корреспондент РИА Новости. Ключевые темы встречи — в материале РИА Новости.Заявления Владимира ПутинаЗаявления Александра ЛукашенкоПереговоры прошли в Большом Кремлевском дворце.Встреча лидеров тет-а-тет продлилась час и три минуты. Затем начались переговоры в расширенном составе в формате обеда.Кроме того, ожидается, что по итогам переговоров лидеры проведут совместную пресс-конференцию. Также стороны планируют подписать ряд двусторонних документов.
https://ria.ru/20250226/belorussiya-2001723508.html
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Путин об отношениях России и Белоруссии
Отношения России и Белоруссии развиваются таким образом, что они могли бы быть примером для отношений между многими другими странами, подчеркнул Путин
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россия, белоруссия, владимир путин
Россия, Белоруссия, Владимир Путин

Путин и Лукашенко проводят переговоры в Кремле

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, сообщил корреспондент РИА Новости. Ключевые темы встречи — в материале РИА Новости.

Заявления Владимира Путина

  • Россию и Белоруссию объединяют исторические связи, их отношения являются примером для многих других стран.
  • В сфере экономики у двух государств все развивается наилучшим образом, несмотря на все сложности.
  • Россия и Белоруссия открывают новые направления взаимодействия, например, в сфере авиастроения.
  • К визиту Лукашенко подготовлены межведомственные документы.
  • Лукашенко в пятницу выступит в Совфеде.
  • Путин ждет президента Белоруссии 9 мая в России.
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Верхняя палата парламента Белоруссии ратифицировала договор с Россией
26 февраля, 14:38

Заявления Александра Лукашенко

  • Путин будет разговаривать с посланцами Трампа насчет перемирия на Украине в четверг-пятницу.
  • Предложение США о временном перемирии на Украине — это не уловка.
  • Киев, скорее всего, не согласится на перемирие, но, вероятно, рассчитывает на отказ Москвы.
  • На Россию "не нажать" по вопросу урегулирования на Украине, Соединенные Штаты "нажали" на Киев.
  • У США нет плана по конфликту на Украине, Вашингтон зондирует почву.
  • Россия обладает "большими козырями" в ситуации на Украине, поэтому договориться об урегулировании удастся, когда Москва "их достанет".
  • Курскую область окончательно освободят в течение нескольких дней.
  • Отношения России и Белоруссии вышли на очень высокий уровень.
  • Белоруссия пока не получила ракеты "Орешник" от России.
Переговоры прошли в Большом Кремлевском дворце.
Встреча лидеров тет-а-тет продлилась час и три минуты. Затем начались переговоры в расширенном составе в формате обеда.
Кроме того, ожидается, что по итогам переговоров лидеры проведут совместную пресс-конференцию. Также стороны планируют подписать ряд двусторонних документов.
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