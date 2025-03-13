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Кремль не ответил на вопрос о якобы передаче требований по Украине США - РИА Новости, 13.03.2025
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12:26 13.03.2025 (обновлено: 12:27 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/kreml-2004715671.html
Кремль не ответил на вопрос о якобы передаче требований по Украине США
Кремль не ответил на вопрос о якобы передаче требований по Украине США - РИА Новости, 13.03.2025
Кремль не ответил на вопрос о якобы передаче требований по Украине США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о том, что Россия якобы передала США список требований для заключения сделки по... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о том, что Россия якобы передала США список требований для заключения сделки по Украине. В четверг агентство Рейтер со ссылкой на анонимные источники передало, что РФ якобы уже передала США список своих требований для заключения сделки по конфликту на Украине и перезапуска российско-американских отношений. "Нет, я не могу это ни подтвердить, ни прокомментировать. Я могу лишь еще раз повторить, что огромное количество информации, которое не соответствует действительности, которое лишь в малых толиках соответствует действительности", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения о якобы переданном Россией списке требований для сделки по Украине. Песков подчеркнул, что стоит ориентироваться на официальные заявления и источники.
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россия, украина, сша, дмитрий песков, в мире
Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, В мире
Кремль не ответил на вопрос о якобы передаче требований по Украине США

Песков не ответил на вопрос о якобы передаче Россией требований по Украине США

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о том, что Россия якобы передала США список требований для заключения сделки по Украине.
В четверг агентство Рейтер со ссылкой на анонимные источники передало, что РФ якобы уже передала США список своих требований для заключения сделки по конфликту на Украине и перезапуска российско-американских отношений.
"Нет, я не могу это ни подтвердить, ни прокомментировать. Я могу лишь еще раз повторить, что огромное количество информации, которое не соответствует действительности, которое лишь в малых толиках соответствует действительности", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения о якобы переданном Россией списке требований для сделки по Украине.
Песков подчеркнул, что стоит ориентироваться на официальные заявления и источники.
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