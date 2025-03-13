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Россия прекрасно адаптировалась к санкциям, заявил Кремль - РИА Новости, 13.03.2025
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12:11 13.03.2025 (обновлено: 12:14 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/kreml-2004712915.html
Россия прекрасно адаптировалась к санкциям, заявил Кремль
Россия прекрасно адаптировалась к санкциям, заявил Кремль - РИА Новости, 13.03.2025
Россия прекрасно адаптировалась к санкциям, заявил Кремль
Россия прекрасно адаптировалась к санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:11:00+03:00
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экономика
россия
украина
европа
дмитрий песков
евросоюз
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия прекрасно адаптировалась к санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия прекрасно адаптировалась к санкциям", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие санкции Россия хотела бы, чтобы были отменены в первую очередь. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 16 пакетов санкций против России. После принятия очередного, 16-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше 2 тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
https://ria.ru/20250312/rubio-2004550252.html
https://ria.ru/20250313/peskov-2004710853.html
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экономика, россия, украина, европа, дмитрий песков, евросоюз
Экономика, Россия, Украина, Европа, Дмитрий Песков, Евросоюз
Россия прекрасно адаптировалась к санкциям, заявил Кремль

Песков: Россия прекрасно адаптировалась к санкциям

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия прекрасно адаптировалась к санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия прекрасно адаптировалась к санкциям", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие санкции Россия хотела бы, чтобы были отменены в первую очередь.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Вопросы санкций против России обсудят на переговорах, заявил Рубио
Вчера, 15:42
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 16 пакетов санкций против России.
После принятия очередного, 16-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше 2 тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Россия считает незаконными введенные против нее санкции, заявил Песков
12:05
 
ЭкономикаРоссияУкраинаЕвропаДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
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