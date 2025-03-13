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В Кремле подтвердили, что переговорщики США летят в Россию
В Кремле подтвердили, что переговорщики США летят в Россию - РИА Новости, 13.03.2025
В Кремле подтвердили, что переговорщики США летят в Россию
Американские переговорщики действительно летят в Россию, запланированы определенные контакты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:04:00+03:00
2025-03-13T12:04:00+03:00
2025-03-13T12:05:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Американские переговорщики действительно летят в Россию, запланированы определенные контакты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. "Действительно, переговорщики летят и, действительно, контакты запланированы. Мы не будем забегать вперед. Потом расскажем", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
https://ria.ru/20250304/peskov-2002877633.html
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в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, радослав сикорский
В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Радослав Сикорский
В Кремле подтвердили, что переговорщики США летят в Россию
Песков: переговорщики США летят в Россию, запланированы определенные контакты