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Захарова рассказала о контактах с партнерами по ситуации в Сирии - РИА Новости, 13.03.2025
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14:12 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/kontakty-2004746016.html
Захарова рассказала о контактах с партнерами по ситуации в Сирии
Захарова рассказала о контактах с партнерами по ситуации в Сирии - РИА Новости, 13.03.2025
Захарова рассказала о контактах с партнерами по ситуации в Сирии
Москва поддерживает контакты с партнерами в регионе по ситуации в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:12:00+03:00
2025-03-13T14:12:00+03:00
в мире
сирия
россия
москва
мария захарова
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Москва поддерживает контакты с партнерами в регионе по ситуации в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы последовательно выступаем за консолидацию международных усилий в интересах комплексного урегулирования кризиса в САР... Актуальность данных задач - очень сложных, очень непростых - еще больше возросла в свете недавних трагических событий на западе Сирии, оценка которым тоже была дана (Россией). Поддерживаем активные контакты в целях долгосрочной стабилизации ситуации в САР с нашими партнерами в регионе - с арабскими государствами, с Турцией, с Ираном", - заявила Захарова на своем брифинге.
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в мире, сирия, россия, москва, мария захарова
В мире, Сирия, Россия, Москва, Мария Захарова
Захарова рассказала о контактах с партнерами по ситуации в Сирии

Захарова: РФ поддерживает контакты с партнерами в регионе по ситуации в Сирии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Москва поддерживает контакты с партнерами в регионе по ситуации в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы последовательно выступаем за консолидацию международных усилий в интересах комплексного урегулирования кризиса в САР... Актуальность данных задач - очень сложных, очень непростых - еще больше возросла в свете недавних трагических событий на западе Сирии, оценка которым тоже была дана (Россией). Поддерживаем активные контакты в целях долгосрочной стабилизации ситуации в САР с нашими партнерами в регионе - с арабскими государствами, с Турцией, с Ираном", - заявила Захарова на своем брифинге.
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