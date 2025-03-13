https://ria.ru/20250313/klesch-2004651816.html

Эксперт Минздрава перечислил первые симптомы при заражении от укусов клещей

Эксперт Минздрава перечислил первые симптомы при заражении от укусов клещей - РИА Новости, 13.03.2025

Эксперт Минздрава перечислил первые симптомы при заражении от укусов клещей

Укусы клещей могут вызывать ряд заболеваний у человека, которые проявляются по-разному, но в ранний период следует обращать внимание на повышение температуры,... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T03:49:00+03:00

2025-03-13T03:49:00+03:00

2025-03-13T03:49:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Укусы клещей могут вызывать ряд заболеваний у человека, которые проявляются по-разному, но в ранний период следует обращать внимание на повышение температуры, головную боль, боли в мышцах и суставах, а также на изменение цвета кожи в месте присасывания кровососущего, заявил РИА Новости специалист центра общей инфектологии НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Елисеев. Ранее сообщалось, что из-за раннего наступления климатической весны в Подмосковье проснулись клещи. Один из первых случаев присасывания клеща в этом году зарегистрирован в Сергиевом Посаде. "Заболевания, передающиеся клещами, могут проявляться совершенно по-разному. Вместе с тем, в ранний период после присасывания клещей необходимо обращать внимание на проявления общей интоксикации (повышение температуры тела, иногда до высоких цифр, головную боль, боли в мышцах и суставах, другие симптомы). Также клещевые инфекции могут начинаться с изменений кожи в месте присасывания клещей – появление пятна, пузырьков и так далее", - сказал Елисеев. Он отметил, что клещи – это "копилка инфекций", наиболее опасными для человека являются клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, клещевые тифы, пятнистая лихорадка Скалистых гор, Марсельская лихорадка. Тяжелые формы клещевых инфекций могут приводить к поражению различных органов и систем и приводить к летальному исходу, подчеркнул Елисеев, уточнив, что, к счастью, такие случаи регистрируются нечасто. По словам специалиста, при укусах клещей, их необходимо незамедлительно удалить, для чего лучше обратиться в медицинскую организацию. В дальнейшем следует измерять в течение месяца температуру тела и осматривать место укуса, пояснил Елисеев. Среди всех инфекций, передаваемых при укусе клеща, эффективная вакцина существует только против вирусного клещевого энцефалита, добавил он. Стандартная схема вакцинации от клещевого энцефалита состоит из трех доз, начать прививаться лучше зимой-весной, до начала сезона активности клещей, напомнил специалист. Вакцинироваться от клещевого энцефалита рекомендуется всем, кто проживает на территориях или путешествует в регионы, эндемичные по этой инфекции, сказал Елисеев.

https://ria.ru/20250312/vrach-2004438904.html

https://ria.ru/20250312/kleschi-1749300197.html

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общество, здоровье - общество, россия, московская область (подмосковье)