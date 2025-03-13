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Киркоров против Лазарева: почему не утихает самый громкий скандал 2024 года - РИА Новости, 13.03.2025
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Шоубиз
 
09:00 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/kirkorov-2004591223.html
Киркоров против Лазарева: почему не утихает самый громкий скандал 2024 года
Киркоров против Лазарева: почему не утихает самый громкий скандал 2024 года - РИА Новости, 13.03.2025
Киркоров против Лазарева: почему не утихает самый громкий скандал 2024 года
Один из самых громких скандалов последних месяцев среди звезд эстрады произошел на съемках шестого сезона вокальной программы "Ну-ка, все вместе!". РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T09:00:00+03:00
2025-03-13T09:00:00+03:00
шоубиз
москва
сергей лазарев
филипп киркоров
юрий лоза
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Один из самых громких скандалов последних месяцев среди звезд эстрады произошел на съемках шестого сезона вокальной программы "Ну-ка, все вместе!".Победительницей шоу и обладательницей главного приза стала 17-летняя Элен Бадалян из Москвы. Молодая исполнительница получила денежный приз в пять миллионов рублей и возможность записать песню с ротацией в радиоэфире.Не будем обсуждать оценку жюри и вокальные данные артистки, гораздо более интересно, как ведут себя на шоу звезды.Правила шоуПравила шоу довольно просты: в каждом выпуске артист эстрады исполняет песню, а потом присоединяется к 99-ти экспертам – таким образом, сотый член жюри каждый раз меняется.В проекте "Ну-ка, все вместе!" соревнуются вокалисты – исполняют разнообразный репертуар, а каждый из сотни жюри отдает или не отдает свой голос за номер участника. Соответственно, у кого больше голосов – тот и прошел дальше.Отнял у Киркорова кнопкуПоначалу финал шоу проходил ровно и спокойно, конкурсанты выступали, а члены жюри отдавали им свои голоса. Скандал произошел после одиннадцатого по счету выступления Элен Бадалян.Специально приглашенная на шоу звезда, гость финального выпуска Филипп Киркоров за Бадалян не проголосовал. Председателя жюри Сергея Лазарева это почему-то очень возмутило."На такое выступление не встать — это надо быть без ушей, — высказал Киркорову Лазарев. — Значит так, такого профессионализма, как Элен Бадалян, весь сезон не показывал никто!"Филипп Киркоров в долгу не остался и на весьма повышенных тонах ответил Лазареву, что Бадалян его совершенно "не тронула", потому что она просто "проорала песню" певицы Полины Гагариной.Лазарев в ответ демонстративно нажал кнопку за Филиппа Киркорова – правда, этот голос в итоге не засчитали.После перепалки Киркоров в ярости прямо во время эфира начал пробираться по "стене" за спинами других судей, громко вслух вопрошая: "Где там выход?"После скандала Филипп Киркоров в студию и больше не вернулся.Прыгающий ЛазаревСергей Лазарев уже не первый раз позволяет себе за других принимать решения на конкурсах. Точно так же он повел себя на съемках передачи "Ну-ка, все вместе!".Во время финального выступления трех лучших участников по итогам выпуска его сердце завоевала одна из участниц — Арпи Абкарян. Когда она выступала, Лазарев размахивал руками, пронзительно смотрел на коллег, а на некоторых даже покрикивал.В итоге несколько экспертов за Арпи Абкарян не проголосовали - среди них был фониатр Лев Рудин. Лазарева это возмутило до такой степени, что артист начал спускаться по этажам "стены" на нижний ряд, вырываясь из рук тех, кто пытался его остановить. В итоге у Лазарева получилось допрыгать до кнопки Льва Рудина и проголосовать вместо него."Ну ты акробат!" — высказался по этому поводу ведущий шоу Николай Басков.Лазарев обрушился с критикой на Рудина, обвиняя его в том, что он занижает оценки молодым и талантливым исполнителям.Оскорбленный таким поведением эксперт демонстративно покинул студию.Сам Сергей Лазарев объясняет свое поведение тем, что ему просто "срывает башню", когда он видит "несправедливое" отношение к конкурсантам.У телеведущих крыша едетВпрочем, существует и другая точка зрения. Ее высказал певец и композитор Юрий Лоза.Лоза заявил, во время просмотров программы "Ну-ка, все вместе!" он счел, что "у телеведущих крыша едет" и они "поверили в свою гениальность", считая себя великими творцами."Эти ребята, ведущие Лазарев и Басков, почему-то поверили в свою гениальность, в свое величие, — сказал "Аргументам и фактам" Юрий Лоза. — Тот же Лазарев говорит: „О, это моя песня“. Понимаете, у них мозги уже сдвинуты в другую сторону. Они такие важные, уже памятники сами себе поставили. Поэтому Лазарев берет на себя право судить, летать через ряды, прыгать через столы, нажимать кнопки за других. Ты кто? Ты певец. Открыватель рта и издаватель звука. Только и всего. Они же просто ведущие на телешоу, говорящие головы. Открывальщики рта".Кто прав в данной ситуации, Юрий Лоза или Сергей Лазарев, решать читателям.
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москва, сергей лазарев, филипп киркоров, юрий лоза
Шоубиз, Москва, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Юрий Лоза

Киркоров против Лазарева: почему не утихает самый громкий скандал 2024 года

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкФилипп Киркоров и Сергей Лазарев на пресс-конференции, посвященной "Евровидению - 2019"
Филипп Киркоров и Сергей Лазарев на пресс-конференции, посвященной Евровидению - 2019 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Один из самых громких скандалов последних месяцев среди звезд эстрады произошел на съемках шестого сезона вокальной программы "Ну-ка, все вместе!".
Победительницей шоу и обладательницей главного приза стала 17-летняя Элен Бадалян из Москвы. Молодая исполнительница получила денежный приз в пять миллионов рублей и возможность записать песню с ротацией в радиоэфире.
Не будем обсуждать оценку жюри и вокальные данные артистки, гораздо более интересно, как ведут себя на шоу звезды.
© Предоставлено телеканалом "Россия"Шоу "Ну-ка, все вместе!"
Шоу Ну-ка, все вместе! - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Предоставлено телеканалом "Россия"
Шоу "Ну-ка, все вместе!"

Правила шоу

Правила шоу довольно просты: в каждом выпуске артист эстрады исполняет песню, а потом присоединяется к 99-ти экспертам – таким образом, сотый член жюри каждый раз меняется.
В проекте "Ну-ка, все вместе!" соревнуются вокалисты – исполняют разнообразный репертуар, а каждый из сотни жюри отдает или не отдает свой голос за номер участника. Соответственно, у кого больше голосов – тот и прошел дальше.
© Предоставлено телеканалом "Россия"Шоу "Ну-ка, все вместе!"
Шоу Ну-ка, все вместе! - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Предоставлено телеканалом "Россия"
Шоу "Ну-ка, все вместе!"

Отнял у Киркорова кнопку

Поначалу финал шоу проходил ровно и спокойно, конкурсанты выступали, а члены жюри отдавали им свои голоса. Скандал произошел после одиннадцатого по счету выступления Элен Бадалян.
Специально приглашенная на шоу звезда, гость финального выпуска Филипп Киркоров за Бадалян не проголосовал. Председателя жюри Сергея Лазарева это почему-то очень возмутило.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкXII Русская музыкальная премия телеканала RU.TV
XII Русская музыкальная премия телеканала RU.TV - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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XII Русская музыкальная премия телеканала RU.TV
"На такое выступление не встать — это надо быть без ушей, — высказал Киркорову Лазарев. — Значит так, такого профессионализма, как Элен Бадалян, весь сезон не показывал никто!"
Филипп Киркоров в долгу не остался и на весьма повышенных тонах ответил Лазареву, что Бадалян его совершенно "не тронула", потому что она просто "проорала песню" певицы Полины Гагариной.
Лазарев в ответ демонстративно нажал кнопку за Филиппа Киркорова – правда, этот голос в итоге не засчитали.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Певец Филипп Киркоров
После перепалки Киркоров в ярости прямо во время эфира начал пробираться по "стене" за спинами других судей, громко вслух вопрошая: "Где там выход?"
После скандала Филипп Киркоров в студию и больше не вернулся.

Прыгающий Лазарев

Сергей Лазарев уже не первый раз позволяет себе за других принимать решения на конкурсах. Точно так же он повел себя на съемках передачи "Ну-ка, все вместе!".
Во время финального выступления трех лучших участников по итогам выпуска его сердце завоевала одна из участниц — Арпи Абкарян. Когда она выступала, Лазарев размахивал руками, пронзительно смотрел на коллег, а на некоторых даже покрикивал.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПевец Сергей Лазарев на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"
Певец Сергей Лазарев на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Певец Сергей Лазарев на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"
В итоге несколько экспертов за Арпи Абкарян не проголосовали - среди них был фониатр Лев Рудин. Лазарева это возмутило до такой степени, что артист начал спускаться по этажам "стены" на нижний ряд, вырываясь из рук тех, кто пытался его остановить. В итоге у Лазарева получилось допрыгать до кнопки Льва Рудина и проголосовать вместо него.
"Ну ты акробат!" — высказался по этому поводу ведущий шоу Николай Басков.
Лазарев обрушился с критикой на Рудина, обвиняя его в том, что он занижает оценки молодым и талантливым исполнителям.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОткрытие музыкального конкурса "Новая волна" в Сочи
Открытие музыкального конкурса Новая волна в Сочи - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Открытие музыкального конкурса "Новая волна" в Сочи
Оскорбленный таким поведением эксперт демонстративно покинул студию.
Сам Сергей Лазарев объясняет свое поведение тем, что ему просто "срывает башню", когда он видит "несправедливое" отношение к конкурсантам.

У телеведущих крыша едет

Впрочем, существует и другая точка зрения. Ее высказал певец и композитор Юрий Лоза.
Лоза заявил, во время просмотров программы "Ну-ка, все вместе!" он счел, что "у телеведущих крыша едет" и они "поверили в свою гениальность", считая себя великими творцами.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМузыкант и композитор Юрий Лоза читает диктант на ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2017" в Москве
Музыкант и композитор Юрий Лоза читает диктант на ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2017 в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Музыкант и композитор Юрий Лоза читает диктант на ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2017" в Москве
"Эти ребята, ведущие Лазарев и Басков, почему-то поверили в свою гениальность, в свое величие, — сказал "Аргументам и фактам" Юрий Лоза. — Тот же Лазарев говорит: „О, это моя песня“. Понимаете, у них мозги уже сдвинуты в другую сторону. Они такие важные, уже памятники сами себе поставили. Поэтому Лазарев берет на себя право судить, летать через ряды, прыгать через столы, нажимать кнопки за других. Ты кто? Ты певец. Открыватель рта и издаватель звука. Только и всего. Они же просто ведущие на телешоу, говорящие головы. Открывальщики рта".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров во время выступления на своем юбилейном концерте "55. Голд. Золотые хиты"
Певец Филипп Киркоров во время выступления на своем юбилейном концерте 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певец Филипп Киркоров во время выступления на своем юбилейном концерте "55. Голд. Золотые хиты"
Кто прав в данной ситуации, Юрий Лоза или Сергей Лазарев, решать читателям.
 
ШоубизМоскваСергей ЛазаревФилипп КиркоровЮрий Лоза
 
 
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