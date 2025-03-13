Украина предлагала США подписать сделку по ископаемым, но они взяли паузу
Украина предлагала подписать сделку по ископаемым в Джидде, но США взяли паузу
© AP Photo / Saul LoebВстреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
© AP Photo / Saul Loeb
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Киев предлагал Вашингтону подписать соглашение по полезным ископаемым во время переговоров в Саудовской Аравии, но американцы взяли паузу на размышления, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на осведомленные источники.
Встреча делегаций США и Украины прошла в Саудовской Аравии во вторник.
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"Украина предлагала подписать соглашение с США по полезным ископаемым в Саудовской Аравии... Американская сторона пока взяла паузу на размышления и высказывает идею сразу подписать более широкое детализированное соглашение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "РБК-Украина".
Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.