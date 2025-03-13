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Украина предлагала США подписать сделку по ископаемым, но они взяли паузу - РИА Новости, 13.03.2025
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23:07 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/kiev-2004884939.html
Украина предлагала США подписать сделку по ископаемым, но они взяли паузу
Украина предлагала США подписать сделку по ископаемым, но они взяли паузу - РИА Новости, 13.03.2025
Украина предлагала США подписать сделку по ископаемым, но они взяли паузу
Киев предлагал Вашингтону подписать соглашение по полезным ископаемым во время переговоров в Саудовской Аравии, но американцы взяли паузу на размышления,... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T23:07:00+03:00
2025-03-13T23:07:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
украина
дональд трамп
владимир путин
майк джонсон
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Киев предлагал Вашингтону подписать соглашение по полезным ископаемым во время переговоров в Саудовской Аравии, но американцы взяли паузу на размышления, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на осведомленные источники. Встреча делегаций США и Украины прошла в Саудовской Аравии во вторник. "Украина предлагала подписать соглашение с США по полезным ископаемым в Саудовской Аравии... Американская сторона пока взяла паузу на размышления и высказывает идею сразу подписать более широкое детализированное соглашение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "РБК-Украина". Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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в мире, сша, саудовская аравия, украина, дональд трамп, владимир путин, майк джонсон
В мире, США, Саудовская Аравия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Майк Джонсон
Украина предлагала США подписать сделку по ископаемым, но они взяли паузу

Украина предлагала подписать сделку по ископаемым в Джидде, но США взяли паузу

© AP Photo / Saul LoebВстреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Saul Loeb
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Киев предлагал Вашингтону подписать соглашение по полезным ископаемым во время переговоров в Саудовской Аравии, но американцы взяли паузу на размышления, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на осведомленные источники.
Встреча делегаций США и Украины прошла в Саудовской Аравии во вторник.
«
"Украина предлагала подписать соглашение с США по полезным ископаемым в Саудовской Аравии... Американская сторона пока взяла паузу на размышления и высказывает идею сразу подписать более широкое детализированное соглашение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "РБК-Украина".
Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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