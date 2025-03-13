https://ria.ru/20250313/kiev-2004884939.html

Украина предлагала США подписать сделку по ископаемым, но они взяли паузу

Украина предлагала США подписать сделку по ископаемым, но они взяли паузу - РИА Новости, 13.03.2025

Украина предлагала США подписать сделку по ископаемым, но они взяли паузу

Киев предлагал Вашингтону подписать соглашение по полезным ископаемым во время переговоров в Саудовской Аравии, но американцы взяли паузу на размышления,... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T23:07:00+03:00

2025-03-13T23:07:00+03:00

2025-03-13T23:07:00+03:00

в мире

сша

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украина

дональд трамп

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майк джонсон

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Киев предлагал Вашингтону подписать соглашение по полезным ископаемым во время переговоров в Саудовской Аравии, но американцы взяли паузу на размышления, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на осведомленные источники. Встреча делегаций США и Украины прошла в Саудовской Аравии во вторник. "Украина предлагала подписать соглашение с США по полезным ископаемым в Саудовской Аравии... Американская сторона пока взяла паузу на размышления и высказывает идею сразу подписать более широкое детализированное соглашение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "РБК-Украина". Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250312/ssha-2004505679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, саудовская аравия, украина, дональд трамп, владимир путин, майк джонсон