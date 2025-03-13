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В небе над Киевом перед взрывом заметили неопознанный объект
В небе над Киевом перед взрывом заметили неопознанный объект - РИА Новости, 13.03.2025
В небе над Киевом перед взрывом заметили неопознанный объект
Перед взрывом в Киеве в небе заметили объект, предположительно, метеорит, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T01:05:00+03:00
2025-03-13T01:05:00+03:00
2025-03-13T08:55:00+03:00
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киев
страна.ua
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Перед взрывом в Киеве в небе заметили объект, предположительно, метеорит, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Перед взрывом в Киеве в небе был замечен объект, в котором предполагают метеорит", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее "Страна.ua" сообщала, что в Киеве прогремел взрыв, а после была объявлена воздушная тревога.
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Над Киевом перед взрывом заметили неизвестный объект
Украинские СМИ пишут, что над Киевом перед взрывом заметили объект, вероятно, метеорит. В соцсетях публикуют видео, предположительно, неизвестного объекта.
2025-03-13T01:05
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киев, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, Киев, Страна.ua
В небе над Киевом перед взрывом заметили неопознанный объект
В небе над Киевом перед взрывом заметили неопознанный объект, вероятно метеорит