https://ria.ru/20250313/kiev-2004644725.html

В небе над Киевом перед взрывом заметили неопознанный объект

В небе над Киевом перед взрывом заметили неопознанный объект - РИА Новости, 13.03.2025

В небе над Киевом перед взрывом заметили неопознанный объект

Перед взрывом в Киеве в небе заметили объект, предположительно, метеорит, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.03.2025

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Перед взрывом в Киеве в небе заметили объект, предположительно, метеорит, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Перед взрывом в Киеве в небе был замечен объект, в котором предполагают метеорит", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее "Страна.ua" сообщала, что в Киеве прогремел взрыв, а после была объявлена воздушная тревога.

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Над Киевом перед взрывом заметили неизвестный объект Украинские СМИ пишут, что над Киевом перед взрывом заметили объект, вероятно, метеорит. В соцсетях публикуют видео, предположительно, неизвестного объекта. 2025-03-13T01:05 true PT0M01S

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