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Хинштейн прокомментировал освобождение Суджи - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 13.03.2025 (обновлено: 12:47 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/khinshteyn-2004721674.html
Хинштейн прокомментировал освобождение Суджи
Хинштейн прокомментировал освобождение Суджи - РИА Новости, 13.03.2025
Хинштейн прокомментировал освобождение Суджи
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение Суджи, подчеркнул, что "очищение Курской земли идет полным ходом", и победа все... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:42:00+03:00
2025-03-13T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр хинштейн
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
суджа
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение Суджи, подчеркнул, что "очищение Курской земли идет полным ходом", и победа все ближе.Минобороны России в четверг сообщило об освобождении Суджи."Теперь уже официально, окончательно и бесповоротно: Суджа освобождена. Слава нашим бесстрашным воинам! Очищение Курской земли идет полным ходом. Только вперед! Победа все ближе!", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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александр хинштейн, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, суджа
Специальная военная операция на Украине, Александр Хинштейн, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, Суджа
Хинштейн прокомментировал освобождение Суджи

Хинштейн: очищение курской земли идет полным ходом, победа все ближе

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение Суджи, подчеркнул, что "очищение Курской земли идет полным ходом", и победа все ближе.
Минобороны России в четверг сообщило об освобождении Суджи.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
"Теперь уже официально, окончательно и бесповоротно: Суджа освобождена. Слава нашим бесстрашным воинам! Очищение Курской земли идет полным ходом. Только вперед! Победа все ближе!", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр ХинштейнБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Курская областьСуджа
 
 
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