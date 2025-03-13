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Хинштейн прокомментировал освобождение Суджи
Хинштейн прокомментировал освобождение Суджи - РИА Новости, 13.03.2025
Хинштейн прокомментировал освобождение Суджи
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение Суджи, подчеркнул, что "очищение Курской земли идет полным ходом", и победа все... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:42:00+03:00
2025-03-13T12:42:00+03:00
2025-03-13T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр хинштейн
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
суджа
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение Суджи, подчеркнул, что "очищение Курской земли идет полным ходом", и победа все ближе.Минобороны России в четверг сообщило об освобождении Суджи."Теперь уже официально, окончательно и бесповоротно: Суджа освобождена. Слава нашим бесстрашным воинам! Очищение Курской земли идет полным ходом. Только вперед! Победа все ближе!", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
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александр хинштейн, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, суджа
Специальная военная операция на Украине, Александр Хинштейн, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, Суджа
Хинштейн прокомментировал освобождение Суджи
Хинштейн: очищение курской земли идет полным ходом, победа все ближе