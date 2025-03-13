https://ria.ru/20250313/khinshteyn-2004721674.html

Хинштейн прокомментировал освобождение Суджи

Хинштейн прокомментировал освобождение Суджи - РИА Новости, 13.03.2025

Хинштейн прокомментировал освобождение Суджи

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение Суджи, подчеркнул, что "очищение Курской земли идет полным ходом", и победа все... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T12:42:00+03:00

2025-03-13T12:42:00+03:00

2025-03-13T12:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

александр хинштейн

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

курская область

суджа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988100969_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8cee4e9c61722768a04070265d7703c.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение Суджи, подчеркнул, что "очищение Курской земли идет полным ходом", и победа все ближе.Минобороны России в четверг сообщило об освобождении Суджи."Теперь уже официально, окончательно и бесповоротно: Суджа освобождена. Слава нашим бесстрашным воинам! Очищение Курской земли идет полным ходом. Только вперед! Победа все ближе!", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

суджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр хинштейн, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, суджа