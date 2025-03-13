https://ria.ru/20250313/khinshteyn-2004704214.html

Из Суджи вывезли 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией

Из Суджи вывезли 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией - РИА Новости, 13.03.2025

Из Суджи вывезли 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией

Из Суджи вывезли 120 мирных жителей, медики оказывают им помощь, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в... РИА Новости, 13.03.2025

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2025-03-13T11:29:00+03:00

2025-03-13T12:24:00+03:00

суджа

александр хинштейн

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Из Суджи вывезли 120 мирных жителей, медики оказывают им помощь, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."Со вчерашнего дня по состоянию на утро 13 марта из Суджи вывезено 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией", — написал он.По словам врио губернатора, эта работа продолжается безостановочно. Всем оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Власти также организовали оперативное восстановление утраченных документов."Часть людей забирают родственники, всех, кому это необходимо, мы размещаем в пунктах временного размещения. Люди обеспечены всем необходимым", — подчеркнул Хинштейн.Рано утром 6 августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль, стала Суджа. Поэтому город использовался как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. Накануне российский флаг подняли на центральной площади Суджи.Всего за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, около 400 танков и тысячи единиц другой техники.

https://ria.ru/20250313/sudzha-2004643129.html

https://ria.ru/20250312/sudzha-1993085626.html

суджа

россия

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суджа, александр хинштейн, россия, безопасность