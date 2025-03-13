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Из Суджи вывезли 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией - РИА Новости, 13.03.2025
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11:29 13.03.2025 (обновлено: 12:24 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/khinshteyn-2004704214.html
Из Суджи вывезли 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией
Из Суджи вывезли 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией - РИА Новости, 13.03.2025
Из Суджи вывезли 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией
Из Суджи вывезли 120 мирных жителей, медики оказывают им помощь, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T11:29:00+03:00
2025-03-13T12:24:00+03:00
суджа
александр хинштейн
россия
безопасность
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Из Суджи вывезли 120 мирных жителей, медики оказывают им помощь, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."Со вчерашнего дня по состоянию на утро 13 марта из Суджи вывезено 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией", — написал он.По словам врио губернатора, эта работа продолжается безостановочно. Всем оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Власти также организовали оперативное восстановление утраченных документов."Часть людей забирают родственники, всех, кому это необходимо, мы размещаем в пунктах временного размещения. Люди обеспечены всем необходимым", — подчеркнул Хинштейн.Рано утром 6 августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль, стала Суджа. Поэтому город использовался как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. Накануне российский флаг подняли на центральной площади Суджи.Всего за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, около 400 танков и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20250313/sudzha-2004643129.html
https://ria.ru/20250312/sudzha-1993085626.html
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суджа, александр хинштейн, россия, безопасность
Суджа, Александр Хинштейн, Россия, Безопасность
Из Суджи вывезли 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией

Хинштейн: из Суджи вывезли 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramЭвакуация российских граждан с территории Суджи силами военных и волонтеров
Эвакуация российских граждан с территории Суджи силами военных и волонтеров - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Эвакуация российских граждан с территории Суджи силами военных и волонтеров
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Из Суджи вывезли 120 мирных жителей, медики оказывают им помощь, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Со вчерашнего дня по состоянию на утро 13 марта из Суджи вывезено 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией", — написал он.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
По словам врио губернатора, эта работа продолжается безостановочно. Всем оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Власти также организовали оперативное восстановление утраченных документов.
"Часть людей забирают родственники, всех, кому это необходимо, мы размещаем в пунктах временного размещения. Люди обеспечены всем необходимым", — подчеркнул Хинштейн.
Эвакуация российских граждан с территории Суджи силами военных и волонтеров - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Алаудинов заявил об атаках ВСУ по группам эвакуации мирных жителей из Суджи
00:26
Рано утром 6 августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль, стала Суджа. Поэтому город использовался как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.
Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. Накануне российский флаг подняли на центральной площади Суджи.
Всего за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, около 400 танков и тысячи единиц другой техники.
Суджа - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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Вчера, 13:04
 
СуджаАлександр ХинштейнРоссияБезопасность
 
 
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