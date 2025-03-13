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Россия рассмотрит предложение США по Украине, заявил Келин - РИА Новости, 13.03.2025
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01:29 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/kelin-2004645760.html
Россия рассмотрит предложение США по Украине, заявил Келин
Россия рассмотрит предложение США по Украине, заявил Келин - РИА Новости, 13.03.2025
Россия рассмотрит предложение США по Украине, заявил Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине, но полностью прекратит военные действия... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T01:29:00+03:00
2025-03-13T01:29:00+03:00
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андрей келин
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине, но полностью прекратит военные действия только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения. "Мы рассмотрим американское предложение о прекращении огня... Мы прекратим военные действия только тогда, когда у нас будет полное, всеобъемлющее соглашение", - заявил Келин изданию Wall Street Journal. По словам посла, Россия подходит к инициативе "с большой осторожностью". Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. При этом в среду секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
https://ria.ru/20250312/gosduma-2004593370.html
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украина, россия, сша, андрей келин, владимир зеленский, радослав сикорский, верховная рада украины
Украина, Россия, США, Андрей Келин, Владимир Зеленский, Радослав Сикорский, Верховная Рада Украины
Россия рассмотрит предложение США по Украине, заявил Келин

Посол Келин: Россия рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине

© РИА Новости / Мария ТабакАндрей Келин
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Мария Табак
Андрей Келин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине, но полностью прекратит военные действия только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.
"Мы рассмотрим американское предложение о прекращении огня... Мы прекратим военные действия только тогда, когда у нас будет полное, всеобъемлющее соглашение", - заявил Келин изданию Wall Street Journal.
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В Госдуме прокомментировали возобновление поставок оружия Киеву
Вчера, 18:14
По словам посла, Россия подходит к инициативе "с большой осторожностью".
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням.
При этом в среду секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
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Украина продолжит мобилизацию даже в случае перемирия, заявили в Раде
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УкраинаРоссияСШААндрей КелинВладимир ЗеленскийРадослав СикорскийВерховная Рада Украины
 
 
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