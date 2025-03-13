https://ria.ru/20250313/kelin-2004645760.html

Россия рассмотрит предложение США по Украине, заявил Келин

Россия рассмотрит предложение США по Украине, заявил Келин - РИА Новости, 13.03.2025

Россия рассмотрит предложение США по Украине, заявил Келин

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине, но полностью прекратит военные действия... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T01:29:00+03:00

2025-03-13T01:29:00+03:00

2025-03-13T01:29:00+03:00

украина

россия

сша

андрей келин

владимир зеленский

радослав сикорский

верховная рада украины

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине, но полностью прекратит военные действия только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения. "Мы рассмотрим американское предложение о прекращении огня... Мы прекратим военные действия только тогда, когда у нас будет полное, всеобъемлющее соглашение", - заявил Келин изданию Wall Street Journal. По словам посла, Россия подходит к инициативе "с большой осторожностью". Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. При этом в среду секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

https://ria.ru/20250312/gosduma-2004593370.html

https://ria.ru/20250312/ukraina-2004583439.html

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украина, россия, сша, андрей келин, владимир зеленский, радослав сикорский, верховная рада украины