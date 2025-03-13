https://ria.ru/20250313/kazan-2004685144.html
Появились подробности о водителе, наехавшем на остановку в Казани
Появились подробности о водителе, наехавшем на остановку в Казани - РИА Новости, 13.03.2025
Появились подробности о водителе, наехавшем на остановку в Казани
Водитель такси, от наезда которого на автобусную остановку в Казани пострадали 11 человек, подозревается в подделке справки медицинского освидетельствования... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T10:09:00+03:00
2025-03-13T10:09:00+03:00
2025-03-13T10:10:00+03:00
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 13 мар - РИА Новости. Водитель такси, от наезда которого на автобусную остановку в Казани пострадали 11 человек, подозревается в подделке справки медицинского освидетельствования психиатра-нарколога, сообщает МВД по Татарстану. Во вторник мировой суд Вахитовского района Казани арестовал на 15 суток водителя такси, въехавшего в остановку с людьми, за употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача. "Установлен факт использования подозреваемым, водителем транспортного средства, выехавшего на остановку, поддельной справки медицинского освидетельствования врача психиатра-нарколога", - говорится в сообщении МВД. В связи с этим, по информации МВД, в обвинение будет добавлен состав преступления, предусмотренного статьей "подделка, изготовление или оборот поддельных документов". В ближайшее время следствие планирует получить результаты экспертиз по степени тяжести вреда, причиненного пострадавшим. По данным МВД по Татарстану, в понедельник водитель арендованного "Москвича", следуя в Казани по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского и пытаясь объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. По информации минздрава Татарстана, всего в результате наезда пострадали 11 человек, девять из них были госпитализированы: восемь взрослых - в городскую больницу №7, 12-летний ребенок - в Детскую республиканскую клиническую больницу Казани.
https://ria.ru/20250310/dtp-2004159240.html
https://ria.ru/20250310/dtp-2004134481.html
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происшествия, казань
Появились подробности о водителе, наехавшем на остановку в Казани
Водителя, наехавшего на остановку в Казани, заподозрили в подделке медсправки
КАЗАНЬ, 13 мар - РИА Новости.
Водитель такси, от наезда которого на автобусную остановку в Казани пострадали 11 человек, подозревается в подделке справки медицинского освидетельствования психиатра-нарколога, сообщает МВД
по Татарстану.
Во вторник мировой суд Вахитовского района Казани
арестовал на 15 суток водителя такси, въехавшего в остановку с людьми, за употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача.
"Установлен факт использования подозреваемым, водителем транспортного средства, выехавшего на остановку, поддельной справки медицинского освидетельствования врача психиатра-нарколога", - говорится в сообщении МВД.
В связи с этим, по информации МВД, в обвинение будет добавлен состав преступления, предусмотренного статьей "подделка, изготовление или оборот поддельных документов".
В ближайшее время следствие планирует получить результаты экспертиз по степени тяжести вреда, причиненного пострадавшим.
По данным МВД по Татарстану, в понедельник водитель арендованного "Москвича", следуя в Казани по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского и пытаясь объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
По информации минздрава Татарстана, всего в результате наезда пострадали 11 человек, девять из них были госпитализированы: восемь взрослых - в городскую больницу №7, 12-летний ребенок - в Детскую республиканскую клиническую больницу Казани.