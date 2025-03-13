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Крупный алкомаркет Канады снял с продажи товары из США, рассказал очевидец - РИА Новости, 13.03.2025
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04:21 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/kanada-2004653243.html
Крупный алкомаркет Канады снял с продажи товары из США, рассказал очевидец
Крупный алкомаркет Канады снял с продажи товары из США, рассказал очевидец - РИА Новости, 13.03.2025
Крупный алкомаркет Канады снял с продажи товары из США, рассказал очевидец
Один из крупнейших канадских сетевых магазинов по продаже алкоголя, LCBO, убрал из продажи в Оттаве американские товары по причине введения США пошлин на импорт РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T04:21:00+03:00
2025-03-13T04:21:00+03:00
сша
канада
онтарио
евросоюз
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
экономика
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НЬЮ-ЙОРК, 13 мар – РИА Новости. Один из крупнейших канадских сетевых магазинов по продаже алкоголя, LCBO, убрал из продажи в Оттаве американские товары по причине введения США пошлин на импорт из Канады, рассказал РИА Новости местный житель Джонатан. На некоторых полках магазинов расклеены объявления с уведомлением о том, что в магазинах "до дальнейшего уведомления" товаров из США не будет – в этой связи в LCBO предлагают поискать местную альтернативу. Со слов собеседника агентства, объявлениям больше недели. "Во благо Онтарио. Во благо Канады. В связи с введением США пошлин на канадские товары, продукция, произведенная в США, больше не доступна до дальнейшего уведомления. Ищете альтернативу? Спросите нашу команду о нашем обширном ассортименте продукции, произведенной в провинции Онтарио и в Канаде", - говорится в объявлениях. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. Отдельно Штаты хотели повысить пошлины для Канады до фактически заградительного уровня в 50%. Однако в среду советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
https://ria.ru/20250312/poshliny-2004577431.html
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сша
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сша, канада, онтарио, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, экономика
США, Канада, Онтарио, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Экономика
Крупный алкомаркет Канады снял с продажи товары из США, рассказал очевидец

Житель Оттавы Джонатан: крупный алкомаркет снял с продажи товары из США

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 13 мар – РИА Новости. Один из крупнейших канадских сетевых магазинов по продаже алкоголя, LCBO, убрал из продажи в Оттаве американские товары по причине введения США пошлин на импорт из Канады, рассказал РИА Новости местный житель Джонатан.
На некоторых полках магазинов расклеены объявления с уведомлением о том, что в магазинах "до дальнейшего уведомления" товаров из США не будет – в этой связи в LCBO предлагают поискать местную альтернативу. Со слов собеседника агентства, объявлениям больше недели.
Мост Амбассадор между Канадой и США - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Канада введет пошлины против американского импорта с 13 марта
Вчера, 17:17
"Во благо Онтарио. Во благо Канады. В связи с введением США пошлин на канадские товары, продукция, произведенная в США, больше не доступна до дальнейшего уведомления. Ищете альтернативу? Спросите нашу команду о нашем обширном ассортименте продукции, произведенной в провинции Онтарио и в Канаде", - говорится в объявлениях.
США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. Отдельно Штаты хотели повысить пошлины для Канады до фактически заградительного уровня в 50%. Однако в среду советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Избранный премьер Канады ответил на повышение пошлин Трампом
11 марта, 20:42
 
СШАКанадаОнтариоЕвросоюзВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыЭкономика
 
 
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