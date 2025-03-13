Крупный алкомаркет Канады снял с продажи товары из США, рассказал очевидец
Житель Оттавы Джонатан: крупный алкомаркет снял с продажи товары из США
© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 13 мар – РИА Новости. Один из крупнейших канадских сетевых магазинов по продаже алкоголя, LCBO, убрал из продажи в Оттаве американские товары по причине введения США пошлин на импорт из Канады, рассказал РИА Новости местный житель Джонатан.
На некоторых полках магазинов расклеены объявления с уведомлением о том, что в магазинах "до дальнейшего уведомления" товаров из США не будет – в этой связи в LCBO предлагают поискать местную альтернативу. Со слов собеседника агентства, объявлениям больше недели.
"Во благо Онтарио. Во благо Канады. В связи с введением США пошлин на канадские товары, продукция, произведенная в США, больше не доступна до дальнейшего уведомления. Ищете альтернативу? Спросите нашу команду о нашем обширном ассортименте продукции, произведенной в провинции Онтарио и в Канаде", - говорится в объявлениях.
США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. Отдельно Штаты хотели повысить пошлины для Канады до фактически заградительного уровня в 50%. Однако в среду советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
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