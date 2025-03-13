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СМИ: кабмин избранного премьера Канады будет меньше, чем у Трюдо - РИА Новости, 13.03.2025
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03:30 13.03.2025 (обновлено: 03:34 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/kanada-2004651329.html
СМИ: кабмин избранного премьера Канады будет меньше, чем у Трюдо
СМИ: кабмин избранного премьера Канады будет меньше, чем у Трюдо - РИА Новости, 13.03.2025
СМИ: кабмин избранного премьера Канады будет меньше, чем у Трюдо
Кабинет министров избранного премьера Канады Марка Карни, как ожидается, будет примерно вдвое меньше, чем у покидающего пост Джастина Трюдо, передает агентство... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T03:30:00+03:00
2025-03-13T03:34:00+03:00
в мире
канада
джастин трюдо
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Кабинет министров избранного премьера Канады Марка Карни, как ожидается, будет примерно вдвое меньше, чем у покидающего пост Джастина Трюдо, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Марк Карни будет приведен к присяге... в пятницу вместе с новым кабинетом, который может быть примерно вдвое меньше, чем у Джастина Трюдо", - говорится в публикации. По данным источников агентства, ожидается, что в состав правительства войдут от 15 до 20 министров. Ранее телеканал CBC со ссылкой на неназванные источники сообщал, что Карни примет присягу в пятницу. В понедельник бывший глава центрального банка Канады Марк Карни был избран новым лидером правящей партии либералов после отставки Джастина Трюдо, он станет новым премьер-министром страны. Трюдо ранее пришлось объявить о своих планах покинуть пост премьер-министра на фоне недовольства политикой его администрации по миграции и из-за высокой инфляции в стране. Политик занимал пост премьера в течение десяти лет.
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в мире, канада, джастин трюдо, марк карни
В мире, Канада, Джастин Трюдо, Марк Карни
СМИ: кабмин избранного премьера Канады будет меньше, чем у Трюдо

Bloomberg: камбин избранного премьера Канады Карни будет меньше, чем у Трюдо

© AP Photo / Chris J RatcliffeМарк Карни
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Chris J Ratcliffe
Марк Карни. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Кабинет министров избранного премьера Канады Марка Карни, как ожидается, будет примерно вдвое меньше, чем у покидающего пост Джастина Трюдо, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Марк Карни будет приведен к присяге... в пятницу вместе с новым кабинетом, который может быть примерно вдвое меньше, чем у Джастина Трюдо", - говорится в публикации.
По данным источников агентства, ожидается, что в состав правительства войдут от 15 до 20 министров.
Ранее телеканал CBC со ссылкой на неназванные источники сообщал, что Карни примет присягу в пятницу. В понедельник бывший глава центрального банка Канады Марк Карни был избран новым лидером правящей партии либералов после отставки Джастина Трюдо, он станет новым премьер-министром страны.
Трюдо ранее пришлось объявить о своих планах покинуть пост премьер-министра на фоне недовольства политикой его администрации по миграции и из-за высокой инфляции в стране. Политик занимал пост премьера в течение десяти лет.
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Избранный премьер Канады готов встретиться с Трампом
02:39
 
В миреКанадаДжастин ТрюдоМарк Карни
 
 
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